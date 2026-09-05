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Карлос Алкарас не спира в Ню Йорк и записа 17-а поредна победа в Големия шлем

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Спорт
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Защитаващият титлата си испанец преодоля Ибин У в три сета и ще се изправи срещу Томи Пол за място на четвъртфиналите на US Open

Карлос Алкарас не спира в Ню Йорк и записа 17-а поредна победа в Големия шлем
Снимка: AP Photo
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Карлос Алкарас продължи успешната защита на титлата си на US Open и се класира за четвъртия кръг в Ню Йорк. Испанецът се наложи над китаеца Ибин У с 6:3, 6:4, 6:1 и вече има 17 поредни победи в турнирите от Големия шлем.

Алкарас участва в първата си надпревара от април насам, след като контузия на дясната китка го извади от игра за няколко месеца. Въпреки продължителното отсъствие 22-годишният тенисист продължава да демонстрира отлична форма на кортовете в Ню Йорк.

Двубоят срещу У не беше толкова едностранен, колкото подсказва крайният резултат. Алкарас повеждаше с пробив и в двата от първите два сета, но китайският тенисист успяваше да заличи изоставането си. Испанецът обаче беше по-стабилният от двамата в решаващите моменти и спечели частите с 6:3 и 6:4.

У, който заема 113-о място в световната ранглиста и доскоро беше извън Топ 400 заради поредица от контузии, имаше възможност да върне интригата и в началото на третия сет. Китаецът стигна до два шанса за пробив, но Алкарас ги отрази, след което пое пълен контрол върху срещата и затвори последната част с категоричното 6:1.

Победната серия на испанеца в Големия шлем вече достигна 17 двубоя. През този сезон той пропусна "Ролан Гарос“ и "Уимбълдън“ заради травмата на китката, но преди това триумфира на Откритото първенство на Австралия. С успеха си в Мелбърн Алкарас стана най-младият мъж в историята, завършил Кариерен Голям шлем.

Следващото препятствие пред защитаващия шампион ще бъде представителят на домакините Томи Пол. Американецът си осигури място в четвъртия кръг след тежка петсетова битка срещу Александър Бублик, завършила с 6:4, 3:6, 6:7(4), 6:1, 6:3.

Алкарас има сериозно предимство в преките двубои с Пол, като води с 6:2 победи. Американецът от своя страна ще преследва възможността да стане единственият действащ тенисист от САЩ, достигал до четвъртфиналите и на четирите турнира от Големия шлем.

Така Алкарас остава в битката за нов трофей в Ню Йорк, а според ATP победната му серия на най-голямата тенис сцена продължава да расте.

#US Open 2026 #Ибин У #Карлос Алкарас

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