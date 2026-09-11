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11 септември 1999 г.: Денят, в който Серина Уилямс печели първата си титла от Големия шлем

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Американката поставя началото на шеметната си кариера, побеждавайки на финала на US Open световната номер 1 Мартина Хингис.

11 септември 1999 г.: Денят, в който Серина Уилямс печели първата си титла от Големия шлем
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Датата 11 септември 1999 г. 17-годишната Серина Уилямс побеждава световната номер 1 Мартина Хингис (6-3, 7-6) и спечели първата си титла от Големия шлем на „Флашинг Медоус“.

Две години след като Винъс Уилямс смело заявява, че най-голямата ѝ съперничка ще бъде по-малката ѝ сестра, Серина става първата от семейство Уилямс, която вдига голям трофей. Финалът срещу 18-годишната Хингис слага край на двуседмичните словесни нападки помежду им по време на пресконференциите, преди двете най-накрая да се изправят една срещу друга в последния съботен ден на турнира. За швейцарката това второ поражение във финал на турнир от Големия шлем – след драматичната загуба от Щефи Граф в Париж, бележи края на доминацията ѝ в Тура.

1999-а е годината, в която Серина прави пробив в тениса още преди US Open. През февруари, едва на 17 години, тя печели първата си титла в Париж („Кубертен“), побеждавайки местната тенисистка Амели Моресмо. Две седмици по-късно Уилямс триумфира и в Индиън Уелс, надигравайки Граф на финала. В Маями побеждава Хингис на полуфинала, но на финала отстъпва пред сестра си Винъс в първия в историята на тениса сблъсък за титлата между две сестри.

След разочароващото представяне на „Ролан Гарос“ и контузия, която я принуждава да се оттегли от Уимбълдън, през лятото тя печели трети турнир в Лос Анджелис и изглежда в отлична форма преди US Open.

По пътя към финала Серина елиминира Кончита Мартинес, Моника Селеш, Линдзи Дейвънпорт.

Финалът на US Open през 1999 г. между световната номер 1 Мартина Хингис и вече носителка на пет титли от Големия шлем и изгряващата американска звезда Серина Уилямс е започнал много преди последния съботен ден на турнира.

Ричард Уилямс – бащата на Винъс и Серина – вижда, че дъщерите му са попаднали в противоположните части на схемата, и предрича, че те ще се изправят една срещу друга във финала на турнира. Дразнейки се от това, и определяйки го като арогантност, швейцарката заявява остро на пресконференция:

„Те (семейство Уилямс) имат голяма уста. Винаги говорят много. Това създава по-голям натиск върху тях. Дали ще се справят с него, или не – това е въпросът.“

Не минава много време, преди семейство Уилямс да отвърне. Пръв реагира бащата Ричард – в свой собствен стил, както отбелязва „Ню Йорк Таймс“:

„Не мисля, че върху тях има по-голям натиск. Според мен натиск е това, което аз правех – да работя от 9 до 5 часа. Все още вярвам, че на финала ще има две представителки на фамилията Уилямс. Думите на Мартина не са изненада. Мисля, че тя има право да казва каквото си иска. Ще я помоля за автограф. Обичам я. Ако я видите, кажете ѝ, че я обичам.“

Какво следва? Серина започва да доминира в Тура, а Хингис постепенно отстъпва позиции.

Минават почти три години, преди Серина отново да спечели титла от Големия шлем, но когато най-после го прави, тя постига успех, известен като „Серина Шлем“: печели четири поредни титли в периода 2002–2003 г., като всеки път побеждава сестра си Винъс на финала и по този начин доказва правотата на баща си. Впоследствие Серина завоюва общо 23 титли от Големия шлем и продължава да преследва абсолютния рекорд от 24 титли на сингъл, държан от Маргарет Корт.

Хингис още три пъти завършва като финалист на Australian Open, но тъй като изпитва трудности да се справи със силата на играчи като сестрите Уилямс, Линдзи Дейвънпорт или Дженифър Каприати, тя така и не успява повече да триумфира в турнир от Големия шлем.

Хингис и Серина се изправят една срещу друга още седем пъти преди първото оттегляне на швейцарката от спорта през 2003 г., като общият баланс в срещите им е 7:6 в полза на американката.

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#Мартина Хингис #Серина Уилямс

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