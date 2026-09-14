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Александър Зверев: Не съм най-талантливият, играта ми е изградена върху огромна работа

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Спорт
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Германецът говори за пътя до втората си титла от Големия шлем, преодоления кошмар от финала на US Open през 2020 година и мястото си в световния тенис

Александър Зверев: Не съм най-талантливият, играта ми е изградена върху огромна работа
Снимка: AP Photo
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Александър Зверев не скри емоциите си след спечелването на втората титла от Големия шлем в своята кариера. Германецът триумфира на US Open след победа над представителя на домакините Бен Шелтън и призна, че успехът в Ню Йорк има специално значение за него шест години след болезнената загуба във финала на същия турнир.

"Невероятно чувство е да успея най-после да вдигна този трофей, особено след финала през 2020 година, който разби сърцето ми“, заяви 29-годишният Зверев.

Германецът се обърна и към Шелтън, за когото това беше първи финал на US Open. Зверев изрази увереност, че американецът отново ще стигне до битката за титлата в Ню Йорк и в бъдеще ще успее да спечели трофея.

Любопитна ситуация беляза последните секунди на финала. Зверев призна, че след последната точка не е осъзнал веднага, че вече е шампион, тъй като е объркал резултата и е смятал, че води с 5:1 в решителната част.

"Това ми помогна, защото не бях стресиран, когато сервирах за последно. Просто се обърках в резултата“, разказа германецът.

По думите му концентрацията е била толкова голяма, че не е чул дори съдията да обявява края на двубоя.

"Бях в моя балон. Не чувах шума около мен. Бях в моя тунел, в който не чувам нищо. Публиката беше шумна и не чух съдията да казва: "гейм, сет, мач“, призна Зверев.

Новият шампион на US Open открои огромния обем работа като една от основните причини за успехите си. Германецът не смята себе си за тенисист, който разчита преди всичко на природния талант, а на часовете, прекарани в тренировки.

"Мисля, че съм от хората, които работят най-много на корта. И преди съм казвал, че не мисля, че съм най-талантливият, не съм получил таланта като дар, както е при някои други. Смятам, че моят начин на игра почива върху огромна работа и всички тези часове, които прекарвам на корта, но също и във фитнес залата и на пистата“, обясни той.

Зверев беше попитан и дали след триумфа в Ню Йорк може да бъде определен като най-добрия тенисист в света в момента. Германецът допусна подобна оценка при настоящите обстоятелства, но подчерта отсъствието на контузения Яник Синер и скорошното завръщане на Карлос Алкарас след четиримесечно възстановяване.

"Може би в момента – да. Но с тези двамата във форма и в най-доброто си състояние, със сигурност не. Ако всички са във форма, мисля, че Яник винаги е отпред“, заяви Зверев.

Германецът се върна и към загубения финал на US Open през 2020 година, който дълго време тежеше върху него. По думите му този период окончателно е останал в миналото след първия му триумф в Големия шлем на „Ролан Гарос“.

"Белезите от загубения финал в Ню Йорк през 2020 изчезнаха след победата ми в Париж. Преди да спечеля "Ролан Гарос“, изпитвах голям стрес постоянно и се притеснявах дали въобще ще спечеля турнир от Големия шлем някой ден“, завърши Александър Зверев.

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#US Open 2026 # Александър Зверев

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