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Седмица на пожарната безопасност: Дни на отворени врати в регионалните пожарни служби

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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На 14 септември служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ отбелязват своя професионален празник. А от днес започва „Седмица на пожарната безопасност“. Кампанията е национална и ще продължи до 20 септември. Миглена Медарова е в една от най-натоварените, особено по това време на годината, пожарни служби в страната – тази в Сандански. Пред какви предизвикателства са изправени пожарникарите там и какво предстои в рамките на „Седмицата на пожарната безопасност“?

главен инспектор Иван Цветанов, началник на РСПБЗН – Сандански: "Във връзка със Седмицата на пожарната безопасност ние предвиждаме редица инициативи, с които да отбележим професионалния си празник. От днес до неделя ще се проведат Дни на отворените врати, в които граждани и организирани групи, най-вече от деца, могат да посетят Районната служба и съответно да се запознаят с наличната техника. Когато бъдем посещавани от деца, заниманията протичат много интересно, защото всяко дете слага каска, качва се на пожарния автомобил, хваща струйника и става пожарникар за няколко секунди. Другите инициативи са провеждане на работни срещи с ръководствата на общините Сандански, Струмяни и Кресна и доброволците от доброволните формирования към трите общини, с които работим много добре. Идеята е да се популяризира тяхната дейност и да се даде гласност на доброволчеството, тъй като наистина в последните години те много ни помагат при произшествия. Предвижда се и съвместно пожарно-тактическо учение с трите доброволни формирования на една територия в град Сандански, в близост до Въжиния мост, село Струма. Целта е да отработим още по-добре координацията и взаимодействието помежду си."

Какво носи един пожарникар със себе си?

главен инспектор Иван Цветанов, началник на РСПБЗН – Сандански: "На първо място е защитното оборудване – пожарникарското облекло, обувки, ръкавици, каска за горски пожари. Имаме специални маски с филтри, които също носим. Освен това много често носим ръчни, немеханизирани инструменти, с които обработваме площта на пожара – ранцеви пожарогасители, гръбни пръскачки, лопати, топалки. Една раница с вода тежи около 30 литра, една гръбна пръскачка – около 20. Отделно са костюмът и противопожарното облекло. Не само че трябва да ходят на високо място, с страшно висока денивелация, но носят и изключително тежък товар върху себе си и това пак трябва да се върнат надолу, за да вземат друга вода. Там, където има път, ние можем да достигнем с нашите автомобили, но когато теренът е трудно достъпен, пожарният автомобил не може да бъде ситуиран до огнището на пожара и съответно се придвижваме пеша."

Вижте повече във видеото

#регионални пожарни #Седмица на пожарната безопасност #демонстрации #Сандански

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