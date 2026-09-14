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Надпреварата за изкуствения интелект: Кой и как ще управлява технологията?

Христо Ценов от Христо Ценов
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Чете се за: 03:00 мин.
По света
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Политически дебат в Съединените щати за изкуствения интелект – все повече конгресмени призовават към по-строги регулации или дори забрана за разработката на технологията. От другата страна на дебата американският президент Доналд Тръмп призова към засилена разработка, за да не изостане Вашингтон в технологичната надпревара с Пекин. За предизвикателствата и опасностите, пред които изкуственият интелект изправя човечеството – разказва Христо Ценов.

Редица скандали и развития в сферата на изкуствения интелект са на първа страница в много водещи медии. Американската компания „Антропик“, собственик на модела „Клод“, съобщи, че е осуетила планове на чуждестранни агенти да използват изкуствения интелект за разработка на биологични оръжия, руски кибершпионаж и китайски хакерски атаки. „Антропик“ обвини китайски компании за изкуствен интелект, че са събирали неправомерно данни от „Клод“ с цел да създадат собствена версия на модела. Обект на атаките са били лични данни на американци, мултинационални компании и държавни предприятия. Бивши високопоставени служители на „Антропик“ предупреждават за рисковете от изкуствения интелект в грешни ръце.

Джейкъб Коксън, бивш служител в „Антропик“: „Не подценявайте силата на тази технология. Скоро ще има системи, които могат да хакнат всичко и да променят науката в рамките на денонощие. Всички ние сме свидетели на напредъка в тези области, а той не се забавя.“

В американския Конгрес има призиви за регулации – както от Републиканската партия, така и от Демократическата. Президентът Доналд Тръмп упорито отхвърля опасенията.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Не се притеснявам. По-опасното е да не спечелим състезанието за изкуствения интелект. Това ще ни постави в много лошо положение. В момента сме може би с година напред от Китай. Това не е малко. Ние сме първи в света във всяко отношение.“

Надпреварата се задълбочи още, след като собствениците на „Чат Джи Пи Ти“ обявиха новия си модел – „Астра Джи Пи Ти 6“. Според компанията собственик новата версия се доближава до така наречения изкуствен общ интелект – система, която притежава или дори надхвърля човешките възможности и е способна да се самоусъвършенства. Въпросът вече не е само кой ще управлява такава технология, а дали тя изобщо се поддава на контрол.

#Джейкъб Коксън #технологична надпревара # Доналд Тръмп #Пекин #Вашингтон

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