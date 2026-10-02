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Поредна мисия в космоса: "Екипаж 13" успешно пристигна на международната космическа станция

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Поредна мисия в космоса: "Екипаж 13" успешно пристигна на международната космическа станция
Снимка: БГНЕС
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"Екипаж 13" кацна на Международната космическа станция и започна шестмесечната си мисия.

Четиримата астронавти - американците Джесика Уоткинс и Люк Дилейни, канадецът Джошуа Кътрик и космонавта на „Роскосмос“ Сергей Тетерятников, пристигнаха с капсулата на СпейсЕкс "Драгън".

Те преодоляха разстоянието от Кейп Канаверал до Международната космическа станция за 7 часа и 55 минути. След двучасова процедура по отварянето на люка бяха посрещнати от 11те души на борда на станцията.

Мисията на "Екипаж 13" е свързана с наблюдения върху човешкото здраве и дейности, които ще бъдат извършвани в орбита.

#"Екипаж 13" #астронавти #Международна космическа станция

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