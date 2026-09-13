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Зверев срещу Шелтън - кой ще бъде новият шампион на US Open

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
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Сблъсъкът за титлата е днес, 13 септември и стартира в 21:00 часа българско време.

Снимка: БГНЕС
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С финала на сингъл при мъжете ще бъде сложен край на поредното издание на Откритото първенство на САЩ по тенис. В него един срещу друг ще се изправят Александър Зверев и Бен Шелтън, а сблъсъкът помежду им стартира в 21:00 часа българско време.

Зверев затвърди статута си на един от най-добре представящите се тенисисти в турнирите от Големия шлем през тази година. За германеца – водач в схемата в Ню Йорк и втори в световната ранглиста, това е трети пореден финал в Шлема след титлата на "Ролан Гарос" и загубата от Яник Синер на Уимбълдън. Той вече има един спор за трофея на американска земя – болезнена загуба в пет сета от Доминик Тийм през 2020 г.

29-годишният състезател започна тежко кампанията си на Флъшиннг Медоус – две петсетови битки с Лоренцо Сонего и Кантен Алис, преди да последват четири последователни чисти успеха над Алехандро Табило, Лучано Дардери, Ботик ван де Зандсхулп и Карен Хачанов на полуфиналите. Зверев имаше и късмет по отношение на противниците, които срещна до финала – четирима от тях непоставени, включително Хачанов, и нито един от топ 20 – Дардери (21) и Табило (25).

От другата страна на мрежата е дебютиращият на финал от Големия шлем Шелтън – първият чернокож американец, класирал се за спора за трофея на Ю Ес Оупън от самия Артър Аш през 1972 година. Шелтън, поставен под номер 8, попадна закономерно на финала след силна подгряваща кампания, в която триумфира на Мастърса в Монреал и надви на четвъртфиналите не кой да е, а завърналият се след контузия Карлос Алкарас – шампионът в Ню Йорк от миналата година.

Преди това Шелтън се справи последователно с Талон Грикспор, Хуберт Хуркач, Денис Шаповалов (и от тримата загуби по сет) и Стефанос Циципас. Последва епичният петсетов трилър с Алкарас, решен след тайбрек до 10 точки, и победа в четири части срещу сънародника му Франсис Тиафо на полуфиналите – Тиафо, който по-рано през годината игра финал в Синсинати.

Шелтън ще трябва да демонстрира отново много класа и търпение и на финала, тъй като до момента има пет мача срещу Зверев и статистиката е тотално в полза на германеца – пет успеха, четири от които през 2025. На практика, единственият сет, който 23-годишният американец е печелил срещу Саша, е в първия им официален двубой – през 2024 на Мастърса в Синсинати, когато Зверев прави обрат, за да се класира за полуфиналната фаза.

Победителят от мъжкия финал ще прибере 5 500 000 долара от наградния фонд, докато вицешампионът ще си тръгне с 2 800 000.

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#US Open 2026 #Бен Шелтън # Александър Зверев

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