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Зверев: Започнах да играя по-добре с напредването на турнира и съм щастлив, че съм на полуфиналите

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Шампионът от "Ролан Гарос" победи Ботик Ван де Зандсхулп с 6:2, 7:5, 6:1 и ще играе на полуфиналите на US Open.

Снимка: БГНЕС
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След като се класира за полуфиналите на US Open, Александър Зверев заяви, че „всичко може да се промени за миг в тениса", макар да си успял да спечелиш срещата си.

Германецът имаше труден старт в турнира, но благодарение на победата си срещу 70-тия в света Ботик Ван де Зандсхулп с 6:2, 7:5, 6:1, той ще играе на полуфиналите на турнир от Големия шлем за четвърти път този сезон.

Зверев, който е номер 2 в ранглистата, но поставен под номер 1 (в отсъствието на италианеца Яник Синер), започна с две трудно извоювани победи в пет сета срещу италианеца Лоренцо Сонего и французина Куентен Алис.

„Мисля, че видяхте, че в първите два кръга наистина не играх добре“, каза Зверев.

„В други турнири щях да отпадна в първия кръг, но тук мога да се боря и да играя мачове от пет сета, да играя четири часа и половина. Започнах да играя по-добре с напредването на турнира и съм наистина щастлив, че съм на полуфиналите", коментира още германецът, който достигна до полуфиналите на четирите турнира от Големия шлем този сезон.

Той беше полуфиналист на Откритото първенство на Австралия през януари, спечели Откритото първенство на Франция през юни и загуби на финала на Уимбълдън през юли.

„Не приемам това за даденост“, коментира Зверев.

"Знам, че всичко може да се промени за миг в тениса. Мисля, че увереността е изключително важна, но може и да изчезне много бързо", заключи той.

На полуфиналите Александър Зверев ще играе срещу руснака Карен Хачанов, койтов търси първия си финал от Големия шлем. Руснакът стигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ през 2022 г. и на Откритото първенство на Австралия през 2023 г.

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#US Open 2026 #Ботик Ван де Зандсхулп #Александър Зверев

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