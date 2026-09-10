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Александър Зверев и Карен Хачанов оформиха втората полуфинална двойка на US Open

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Спорт
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Зверев стана единствен от мъжете, който е достигнал до всичките четири полуфинала на Големия шлем тази година.

Александър Зверев
Снимка: БТА
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Трудният път на Александър Зверев в началото на Откритото първенство на САЩ по тенис се превърна в лесно преминаване към полуфиналите, след като германският тенисист взе победа в три сета над Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия). Зверев се справи със съперника си с 6:2, 7:5, 6:1 и ще срещне Карен Хачанов (Русия), който се възползва от контузията на белгиеца Александър Блокс след два изиграни сета и половина. Към момента на прекратяването на срещата руснакът водеше с 6:2, 7:5, 3:2.

В другата полуфинална среща ще се изправят американците Франсис Тиафо и Бен Шелтън, който вчера хвърли сензацията на турнира и отстрани фаворита Карлос Алкарас (Испания).

Германецът Зверев стана първият поставен №1 при мъжете, който игра мачове от пет сета във всеки от първите два кръга на турнир от Големия шлем от 1968-а година насам. Но пък в последните си два мача победи в три и стана единствен от мъжете, който е достигнал до всичките четири полуфинала на Големия шлем тази година.

„В други турнири щях да отпадна в първия кръг, но тук мога да се боря и да играя до три сета, да играя 4 часа и половина и някак си да спечеля мача и някак си да вляза в турнира. Определено съм щастлив да съм на полуфиналите тук, но разбира се, искам да стигна по-далеч“, каза Зверев.

Той вече беше на полуфиналите – през 2020-а година, но тогава пропиля преднина от два сета и отпадна от Доминик Тийм, като без съмнение тогава беше най-близо до титлата.

Днес Зверев вдигна скоростта на разиграванията след средата на първия сет, реализирайки два пробива за 3:2 и 5:2, преди във втория сет да нанесе решаващ удар при 6:5. Третата част беше просто рецитал в една посока, а германецът взе шест поредни гейма след 0:1.

Следващият му съперник – руснакът Карен Хачанов, който не изигра пълен мач, го похвали сериозно.

„Той е в топ 5 от толкова много години. Тази година той също направи крачка напред. Спечели първия си Голем шлем, игра на финала и на Уимбълдън. Искам да кажа, че се изправя в наистина добра форма, да кажем“, каза руснакът.

Хачанов стигна поне до третия кръг на всеки турнир от Големия шлем тази година и този път отиде три кръга по-нататък. Той беше готов да премине през тежко изпитание в сряда, но тялото на Александър Блокс не беше готово за такъв сблъсък. Белгиецът спря да играе в третия сет поради контузии на крака, ребрата и гърба, изпращайки Хачанов на третия му полуфинал от Големия шлем.

„Мисля, че тялото ми просто се предаде“, каза Блокс.

Хачанов спечели първите два сета с 6:2 и 7:5, а поставеният под №28 тенисист реши, че е време да спре, след като Хачанов проби сервиса си и поведе с 3:2 в третия.

„Подготвях се наистина, наистина добре за този мач. Не е лесно да се играе, защото от едната страна чувствах, че доминирам от самото начало, а след това започнах да усещам, че той се бори все повече и повече“, каза Хачанов, добавяйки, че е видял, че Блокс „страда по цялото си тяло“.

Хачанов търси първия си финал от Големия шлем. Руснакът стигна до полуфиналите на Откритото първенство на САЩ през 2022 г. и на Откритото първенство на Австралия през 2023 г.

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#US Open 2026 #Карен Хачанов #Александър Зверев

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