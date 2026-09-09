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Шелтън и Алкарас пренаписаха историята на US Open

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Най-късно завършилият мач в историята на тениса е този от първия кръг на турнира в Акапулко през 2022 г. между Александър Зверев и Дженсън Бруксби, който приключва в 4:55 ч. сутринта.

Шелтън и Алкарас пренаписаха историята на US Open
Снимка: БГНЕС
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Четвъртфиналът на US Open между Бен Шелтън и Карлос Алкарас, спечелен от американеца с 6:7 [5], 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 [7]) в 3:33 ч. сутринта нюйоркско време, стана най-късно приключилият мач в историята на турнира. Самият двубой продължи 4 часа и 28 минути.

Предишният рекорд беше счупен, а 23-годишният испанец вече беше постигнал този подвиг четири години по-рано, също на този етап, срещу Яник Синер (6:3, 6:7 [7], 6:7 [0], 7:5, 6:3), когато срещата завърши в 2:50 ч. сутринта.

Четвъртфиналът между осмия поставен Шелтън и втория в схемата Алкарас не е най-късно завършилият такъв в историята на турнирите от Големия шлем. Той дори не е в челната тройка. Подиумът държи Australian Open: двубоят от третия кръг през 2008 г. между Лейтън Хюит и Маркос Багдатис завършва в 4:33 ч. сутринта, мачът от втория кръг през 2023 г. между Анди Мъри и Танаси Кокинакис приключва в 4:05 ч. сутринта, а на следващата година срещата от втория кръг между Емил Руусувуори и Даниил Медведев завършва в 3:39 ч.

На "Ролан Гарос" последният двубой в програмата беше този от третия кръг през 2024 г. между Новак Джокович и Лоренцо Музети, спечелен от сърбина (7:6, 6:7 [6], 2:6, 6:3, 6:0) в 3:06 ч. сутринта.

Най-късно завършилият мач в историята на тениса е този от първия кръг на турнира в Акапулко през 2022 г. между Александър Зверев и Дженсън Бруксби. Той приключва в 4:55 ч. сутринта!

Иначе денят на "Флашинг Медоус" приключи след общо 13 часа и 57 минути игра. Арина Сабаленка и Линда Носкова спореха 2 часа и 22 минути, Франсис Тиафо и Алекс Микелсен - 4 часа и 39 минути, мачът между Джесика Пегула и Ема Наваро продължи 2 часа и 21 минути, а историческият четвъртфинал между Шелтън и Алкарас продължи 4 часа и 28 минути.

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