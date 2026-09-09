Бен Шелтън елиминира Карлос Алкарас и ще играе за втори път на полуфинал на US Open

Бен Шелтън победи втория поставен Карлос Алкарас в исторически петсетов трилър и се класира за втори път на полуфинал на US Open 2026.

Американецът надигра двукратния шампион с 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10-7). Мачът завърши в 3:33 ч. сутринта местно време в Ню Йорк, превръщайки се в най-късно приключилия двубой в историята на Откритото първенство на САЩ.

Шелтън записа първата си победа над играч от Топ 3.

23-годишният Шелтън, който е осми поставен в схемата на турнира, детронира миналогодишния шампион и се класира за полуфиналите, където ще се изправи срещу своя сънародник Франсис Тиафо.

След като първата част бе решена в тайбрек, в който Алкарас поведе, испанецът беше колеблив в следващите два сета и допусна обрат. Във втората част той спечели едва 48% от разиграванията на първи и 41% на втори сервис, и допусна 17 непредизвикани грешки, а въпреки че отрази 6 от 9 точки за пробив, Шелтън по комфортен начин добави частта към актива си.

Историята се повтори в третия сет, в който наскоро завърналият се от контузия в китката Алкарас до известна степен подобри успеваемостта си, но отново американецът стоеше по-добре на корта, а голям фактор беше силният му първи сервис. Действащият шампион все пак успя да изравни общия резултат след много силна четвърта част, в която даде на съперника си само един гейм и прати срещата в решаващ сет.

В него Шелтън поведе с 4:3 гейма и 40:15 точки, а Алкарас отрази общо три брейкбола и все пак успя да изравни, запазвайки тенденцията всеки от двамата да печели подаванията си. Така логично се стигна до тайбрек до 10 точки, в който след размяна на по два минипробива и изоставане от 5:6, американецът успя да вземе пет от следващите шест точки и да стигне до победата.

Карлос Алкарас загуби петсетов двубой едва за втори път в кариерата си, докато след най-знаменитата си победа Бен Шелтън за втори път ще играе на полуфиналите в Ню Йорк.

Неговият следващ съперник ще бъде друг американец - Франсис Тиафо, който се пребори със сънародника си Алекс Микелсен с 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6) за четири часа и 38 минути. Микелсен получи шанс да сервира за победата при 5:4 в третия сет, но не успя да се възползва, а съперникът му използва порива в представянето си, за да осъществи пълен обрат.

Така Тиафо се превърна в първия американец през този век, който се класира три пъти за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, след бившия номер 1 в света Андре Агаси, който го стори през 2002, 2003 и 2005 година.

С успеха американецът си гарантира завръщане в Топ 10 в ранглистата на АТР за пръв път от три години, след като започна годината като номер 30 в класацията.