БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джесика Пегула е на полуфинал на Откритото първенство на САЩ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Американката ще се изправи срещу номер 1 и двукратна шампионка от US Open Арина Сабаленка.

джесика пегула полуфинал откритото първенство сащ
Слушай новината

Поставената под номер 3 Джесика Пегула направи обрат и отстрани Ема Наваро с 3:6, 6:4, 6:3 в изцяло американски четвъртфинал на US Open.

В последната стъпка преди участие на финала Пегула ще се изправи срещу номер 1 и двукратна шампионка от US Open Арина Сабаленка в четвъртък. Сабаленка победи Пегула на финала през 2024-а и отново миналата година на полуфиналите, след като загуби първия сет. В същото време статистиката показва, че Сабаленка и Пегула са четвъртата двойка жени в Оупън-ерата, които се срещат на полуфиналите или по-късно в три поредни издания на Откритото на САЩ по тенис. По-рано днес в друг четвъртфинал Сабаленка отстрани шампионката от "Уимбълдън" и шеста поставена Линда Носкова (Чехия) със 7:6(1), 3:6, 7:6(7) за два часа и 22 минути игра.

„За мен е забавно да гледам съперничеството, което имаме“, каза Пегула.

„Тя ме доведе дотук през последните няколко години. Успях да я победя няколко пъти, може би на по-малка сцена, така че мисля, че това ще бъде нещо като препятствие, което ще трябва да преодолея“.

Пегула откри най-добрия си тенис в края на мача, спечелвайки четири поредни гейма, за да поеме контрола, след като Наваро я проби за 2:1 в третия сет. Пегула е спечелила 19 мача в три сета този сезон, най-много в женския тур от всички състезателки.

На 32 години тя стана най-възрастната жена в Оупън-ерата, достигнала до два полуфинала от Големия шлем в рамките на година. Също така в личен план тя го прави за първи път в кариерата си, след като достигна до този етап и на Откритото първенство на Австралия през януари.

#US Open 2026 #Ема Наваро #Джесика Пегула

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Христо Янев подаде оставка
1
Христо Янев подаде оставка
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
2
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
3
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи
4
Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща: Кадрите от погребението на...
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2 ще подкрепят парламентарните партии?
5
В предизборната надпревара: Кои кандидати за "Дондуков" 2...
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство
6
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: WTA

Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на Откритото първенство на САЩ
Арина Сабаленка продължава към полуфиналите на Откритото първенство на САЩ
Гоф и Рибакина в осмицата на US Open, казахстанката се доближи до №1 Гоф и Рибакина в осмицата на US Open, казахстанката се доближи до №1
Чете се за: 04:30 мин.
Чжън Цинвън шокира Ига Швьонтек и продължава приказното си завръщане на US Open Чжън Цинвън шокира Ига Швьонтек и продължава приказното си завръщане на US Open
Чете се за: 02:00 мин.
Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия Елизара Янева спаси три мачбола и сътвори драматичен обрат в Анталия
Чете се за: 02:55 мин.
Носкова елиминира Костюк и ще спори със Сабаленка на US Open Носкова елиминира Костюк и ще спори със Сабаленка на US Open
Чете се за: 01:45 мин.
Сабаленка продължава защитата на титлата си на US Open Сабаленка продължава защитата на титлата си на US Open
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Продължава спадът на река Дунав в целия български участък Продължава спадът на река Дунав в целия български участък
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Организират операция за свалянето на тялото на загиналия в Стара...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Изтича срокът за подаване на документите на партии и коалиции за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пропаднала реколта: Сушата в Европа се отрази тежко върху добивите...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ