Джесика Пегула е на полуфинал на Откритото първенство на САЩ

Поставената под номер 3 Джесика Пегула направи обрат и отстрани Ема Наваро с 3:6, 6:4, 6:3 в изцяло американски четвъртфинал на US Open.

В последната стъпка преди участие на финала Пегула ще се изправи срещу номер 1 и двукратна шампионка от US Open Арина Сабаленка в четвъртък. Сабаленка победи Пегула на финала през 2024-а и отново миналата година на полуфиналите, след като загуби първия сет. В същото време статистиката показва, че Сабаленка и Пегула са четвъртата двойка жени в Оупън-ерата, които се срещат на полуфиналите или по-късно в три поредни издания на Откритото на САЩ по тенис. По-рано днес в друг четвъртфинал Сабаленка отстрани шампионката от "Уимбълдън" и шеста поставена Линда Носкова (Чехия) със 7:6(1), 3:6, 7:6(7) за два часа и 22 минути игра.

„За мен е забавно да гледам съперничеството, което имаме“, каза Пегула.

„Тя ме доведе дотук през последните няколко години. Успях да я победя няколко пъти, може би на по-малка сцена, така че мисля, че това ще бъде нещо като препятствие, което ще трябва да преодолея“.

Пегула откри най-добрия си тенис в края на мача, спечелвайки четири поредни гейма, за да поеме контрола, след като Наваро я проби за 2:1 в третия сет. Пегула е спечелила 19 мача в три сета този сезон, най-много в женския тур от всички състезателки.

На 32 години тя стана най-възрастната жена в Оупън-ерата, достигнала до два полуфинала от Големия шлем в рамките на година. Също така в личен план тя го прави за първи път в кариерата си, след като достигна до този етап и на Откритото първенство на Австралия през януари.