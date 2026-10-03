Карлос Алкарас достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио

Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис АТР 500 на твърда настилка в японската столица Токио с награден фонд 2 342 275 долара.

Поставеният под номер 1 в схемата испанец преодоля италианеца Матео Арналди със 7:6 (6), 6:1 за 1 час и 46 минути на корта.

Алкарас спаси четири сетбола в тайбрека, като изоставаше с 2:6, но спечели шест поредни точки и поведе в резултата. 23-годишният испанец, който имаше дълга пауза поради контузия, се възстанови и сега показва първи признаци на завръщане към най-добрите си дни. Във втората част Алкарас бе категоричен и стигна до 6:1.

Испанецът ще срещне в следващата фаза Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7:5, 3:6,