Новак Джокович: Не става дума за издръжливост, проблемът е свързан със здравето

Новак Джокович разкри, че физическите затруднения, които го съпътстват през сезон 2026, не са свързани с издръжливостта му, а със здравословен проблем, чието естество не пожела да разкрие. Сърбинът говори откровено за състоянието си, след като се класира за четвъртфиналите на ATP 1000 в Пекин.

39-годишният тенисист преодоля Бу Юнчаокете в три сета след два часа и 51 минути игра и продължи безупречната си серия на турнира от категория ATP 500, където е шесткратен шампион.

"Истината е, че тази година ми беше много, много трудно заради няколко конкретни проблема, с които се сблъсквам. Просто се опитвам да намеря различни начини поне да се приведа в достатъчно добро физическо и здравословно състояние, за да изляза на корта и да се състезавам с играча от другата страна на мрежата. Ако той ме победи, ако е по-добър — чудесно“, заяви Джокович.

Сърбинът подчерта, че през голяма част от сезона е изпитвал сериозни физически затруднения. Той обаче категорично разграничи проблемите си от въпроса за физическата издръжливост.

"В повечето мачове и турнири, в които участвах тази година, изпитвах наистина много сериозни физически затруднения. Това няма нищо общо с издръжливостта. Хората бъркат двете неща. Не става дума за издръжливост. Нещо друго е. По-скоро е свързано със здравето“, обясни бившият №1.

Джокович не пожела да навлиза в подробности за естеството на проблема, като разкри единствено, че заедно със своя екип продължава да търси решение.

"Не искам да разкривам какво е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема. Понякога нещата се получават по-добре, понякога — не“, добави той.

Въпреки трудностите Джокович продължава впечатляващото си представяне в Пекин. Сърбинът вече има 31 победи и нито една загуба на Откритото първенство на Китай, а с достигането си до четвъртфиналите стана най-възрастният тенисист, стигал до тази фаза на турнир от категория ATP 500 от създаването на сериите през 2009 година.

Пред Джокович остава и битката за място на Финалите на ATP. Той заема 12-ата позиция в годишната класация и все още не си е гарантирал участие в Торино, където е рекордьор със седем титли.