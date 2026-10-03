БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил

Новак Джокович: Не става дума за издръжливост, проблемът е свързан със здравето

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Запази

39-годишният сърбин призна, че продължава да търси причината за физическите си затруднения и заяви, че иска да играе на Финалите на ATP в Торино, ако се класира

новак джокович става дума издръжливост проблемът свързан здравето
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новак Джокович разкри, че физическите затруднения, които го съпътстват през сезон 2026, не са свързани с издръжливостта му, а със здравословен проблем, чието естество не пожела да разкрие. Сърбинът говори откровено за състоянието си, след като се класира за четвъртфиналите на ATP 1000 в Пекин.

39-годишният тенисист преодоля Бу Юнчаокете в три сета след два часа и 51 минути игра и продължи безупречната си серия на турнира от категория ATP 500, където е шесткратен шампион.

"Истината е, че тази година ми беше много, много трудно заради няколко конкретни проблема, с които се сблъсквам. Просто се опитвам да намеря различни начини поне да се приведа в достатъчно добро физическо и здравословно състояние, за да изляза на корта и да се състезавам с играча от другата страна на мрежата. Ако той ме победи, ако е по-добър — чудесно“, заяви Джокович.

Сърбинът подчерта, че през голяма част от сезона е изпитвал сериозни физически затруднения. Той обаче категорично разграничи проблемите си от въпроса за физическата издръжливост.

"В повечето мачове и турнири, в които участвах тази година, изпитвах наистина много сериозни физически затруднения. Това няма нищо общо с издръжливостта. Хората бъркат двете неща. Не става дума за издръжливост. Нещо друго е. По-скоро е свързано със здравето“, обясни бившият №1.

Джокович не пожела да навлиза в подробности за естеството на проблема, като разкри единствено, че заедно със своя екип продължава да търси решение.

"Не искам да разкривам какво е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема. Понякога нещата се получават по-добре, понякога — не“, добави той.

Въпреки трудностите Джокович продължава впечатляващото си представяне в Пекин. Сърбинът вече има 31 победи и нито една загуба на Откритото първенство на Китай, а с достигането си до четвъртфиналите стана най-възрастният тенисист, стигал до тази фаза на турнир от категория ATP 500 от създаването на сериите през 2009 година.

Пред Джокович остава и битката за място на Финалите на ATP. Той заема 12-ата позиция в годишната класация и все още не си е гарантирал участие в Торино, където е рекордьор със седем титли.

"В момента все още не съм се класирал за Торино. Тази година бих искал да играя, ако се класирам“, завърши Джокович.

Свързани статии:

Новак Джокович оцеля в трисетова битка и изравни впечатляващ рекорд на Рафаел Надал
Новак Джокович оцеля в трисетова битка и изравни впечатляващ рекорд на Рафаел Надал
39-годишният сърбин записа 31-ата си поредна победа в Пекин и...
Чете се за: 03:07 мин.
#тенис турнир в Пекин 2026 #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
1
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко автомобила на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
2
Един загинал и двама тежко ранени след като тир се удари в няколко...
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния дъжд в Рейкявик
3
България не успя да се противопостави на Исландия под проливния...
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме заедно в името на България!
4
Пилотите на изтребителите от "Граф Игнатиево": Летяхме...
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и отварят нова
5
Бойко Василев: България и Гърция затварят страница от миналото и...
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да отдават почит на своите предци
6
Румен Радев: Нашите съвременници и бъдещи поколения заслужават да...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: ATP

Александър Донски отстъпи на финалната права от титлата на двойки в Порто
Александър Донски отстъпи на финалната права от титлата на двойки в Порто
Александър Зверев прегази китайски съперник за 55 минути и си уреди сблъсък с Новак Джокович в Пекин (ВИДЕО) Александър Зверев прегази китайски съперник за 55 минути и си уреди сблъсък с Новак Джокович в Пекин (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Яник Синер се оттегли от Мастърса в Шанхай заради контузия Яник Синер се оттегли от Мастърса в Шанхай заради контузия
Чете се за: 02:17 мин.
Карлос Алкарас достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио Карлос Алкарас достигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Токио
Чете се за: 01:00 мин.
Новак Джокович оцеля в трисетова битка и изравни впечатляващ рекорд на Рафаел Надал Новак Джокович оцеля в трисетова битка и изравни впечатляващ рекорд на Рафаел Надал
Чете се за: 03:07 мин.
Александър Донски е финалист на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто Александър Донски е финалист на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Порто
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил "Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ