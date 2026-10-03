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Коко Гоф се класира за третия кръг на тенис турнира от категория WTA 1000 в Пекин

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Спорт
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Поставената под №3 американка се наложи над Камила Осорио със 7:6(4), 4:6, 6:2.

коко гоф класира третия кръг тенис турнира категория wta 1000 пекин
Снимка: БГНЕС
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Коко Гоф се класира за третия кръг на турнира от категория WTA 1000 в Пекин след труден успех над Камила Осорио. Поставената под №3 американка се наложи със 7:6(4), 4:6, 6:2 в първия си мач от надпреварата.

Двубоят предложи сериозна битка, като Осорио успя да постави Гоф под напрежение още от началото. Колумбийката проби пет пъти сервиса на съперничката си и завърши срещата само с четири точки по-малко от американката.

Гоф измъкна първата част след тайбрек, но Осорио не се отказа и изравни резултата, печелейки втория сет с 6:4. В решителната част обаче американката пое контрола върху играта и с два пробива стигна до 6:2, с което сложи край на оспорвания двубой.

Успехът бе 11-и за Гоф в трисетови мачове на турнири от категория WTA 1000 през настоящия сезон. Единствено Елина Свитолина също има 11 победи в три сета на това ниво през 2026 г.

За 22-годишната американка това бе първи официален мач след отпадането ѝ на US Open. Срещата бе и първа между Гоф и Осорио в основната схема на турнир от WTA.

В третия кръг Гоф ще се изправи срещу победителката от двубоя между Кристина Букша и представителката на домакините Сун Синжън.

#тенис турнир в Пекин 2026 # Коко Гоф

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