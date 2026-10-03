Ига Швьонтек започна уверено похода към втора титла в Пекин (ВИДЕО)

Ига Швьонтек започна с победа участието си на турнира от категория WTA 1000 в Пекин. Поставената под №8 полякиня се наложи над представителката на домакините Синю Гао с 6:2, 6:3 за час и 27 минути и се класира за третия кръг.

Swiatek d. Xinyu Gao 6-2 6-3 in Beijing



The 2023 champ is back with a win



These last few months, it feels like she’s on a mission to mold her game back towards what made her the best years ago



It feels like she could be a huge force again soon



37th win of 2026



Determined… pic.twitter.com/zSuw5t4uQE — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 3, 2026

Швьонтек, която спечели титлата в китайската столица през 2023 година, срещна известни затруднения в началото. Двете тенисистки си размениха по един пробив, преди световната №9 да поеме контрола и с още два брейка да затвори първия сет с 6:2.

Полякинята продължи да диктува темпото и във втората част. Тя проби още два пъти подаването на намиращата се под №244 в ранглистата Гао и приключи срещата с 6:3.

Общо Швьонтек реализира пет от осемте си възможности за пробив, докато китайката стигна само до един брейкбол в целия двубой и го реализира.

"Определено беше солиден мач. Имаше много дълги разигравания. Щастлива съм от това, защото имах възможност да усетя ритъма на корта и топката. Със сигурност това е добро начало. Радвам се, че отново съм тук“, заяви Швьонтек след победата.

Успехът беше нейният шести в откриващ мач от седем участия на турнири WTA 1000 през сезона. Единственото изключение е Маями, където полякинята загуби от своята сънародничка Магда Линет.

Швьонтек вече има девет победи в първите си десет мача в Пекин. По този показател тя изравни Коко Гоф и Светлана Кузнецова за най-добър старт в първите десет срещи на турнира.

Победата срещу Гао беше и №146 за Швьонтек в основните схеми на турнири WTA 1000. Според предоставените данни повече успехи на това ниво имат Арина Сабаленка със 156 и Серина Уилямс със 148.

Следващото препятствие пред полякинята ще бъде поставената под №30 Дона Векич, която победи китайката Лин Джу с 6:4, 6:2. Швьонтек има перфектен баланс от 4:0 срещу хърватката, като три от победите ѝ са постигнати в два сета.

Полякинята призна, че една от основните ѝ цели до края на сезона остава класирането за Финалите на WTA.