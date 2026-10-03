Ига Швьонтек започна уверено похода към втора титла в Пекин (ВИДЕО)

Полякинята преодоля Синю Гао с 6:2, 6:3 и записа своята 146-а победа в основната схема на турнир от категория WTA 1000
Ига Швьонтек започна с победа участието си на турнира от категория WTA 1000 в Пекин. Поставената под №8 полякиня се наложи над представителката на домакините Синю Гао с 6:2, 6:3 за час и 27 минути и се класира за третия кръг.
Swiatek d. Xinyu Gao 6-2 6-3 in Beijing— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 3, 2026
The 2023 champ is back with a win
These last few months, it feels like she’s on a mission to mold her game back towards what made her the best years ago
It feels like she could be a huge force again soon
37th win of 2026
Determined… pic.twitter.com/zSuw5t4uQE
Швьонтек, която спечели титлата в китайската столица през 2023 година, срещна известни затруднения в началото. Двете тенисистки си размениха по един пробив, преди световната №9 да поеме контрола и с още два брейка да затвори първия сет с 6:2.
Полякинята продължи да диктува темпото и във втората част. Тя проби още два пъти подаването на намиращата се под №244 в ранглистата Гао и приключи срещата с 6:3.
Общо Швьонтек реализира пет от осемте си възможности за пробив, докато китайката стигна само до един брейкбол в целия двубой и го реализира.
"Определено беше солиден мач. Имаше много дълги разигравания. Щастлива съм от това, защото имах възможност да усетя ритъма на корта и топката. Със сигурност това е добро начало. Радвам се, че отново съм тук“, заяви Швьонтек след победата.
Успехът беше нейният шести в откриващ мач от седем участия на турнири WTA 1000 през сезона. Единственото изключение е Маями, където полякинята загуби от своята сънародничка Магда Линет.
Швьонтек вече има девет победи в първите си десет мача в Пекин. По този показател тя изравни Коко Гоф и Светлана Кузнецова за най-добър старт в първите десет срещи на турнира.
Победата срещу Гао беше и №146 за Швьонтек в основните схеми на турнири WTA 1000. Според предоставените данни повече успехи на това ниво имат Арина Сабаленка със 156 и Серина Уилямс със 148.
Следващото препятствие пред полякинята ще бъде поставената под №30 Дона Векич, която победи китайката Лин Джу с 6:4, 6:2. Швьонтек има перфектен баланс от 4:0 срещу хърватката, като три от победите ѝ са постигнати в два сета.
Полякинята призна, че една от основните ѝ цели до края на сезона остава класирането за Финалите на WTA.
"Това определено е целта. Ще се боря за нея. Осъзнавам ситуацията, но все още ми се струва доста далеч, защото има много турнири, на които могат да се спечелят много точки. Опитвам се да вървя стъпка по стъпка, защото когато съм фокусирана само върху следващия мач, играя най-добре. Никога не съм била в подобна позиция, така че това е още един нов опит в кариерата ми“, каза Швьонтек.