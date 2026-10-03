Александър Зверев прегази китайски съперник за 55 минути и си уреди сблъсък с Новак Джокович в Пекин (ВИДЕО)

Поставеният под №1 Александър Зверев се класира убедително за четвъртфиналите на турнира от категория ATP 500 в Пекин и си осигури сблъсък с шесткратния шампион Новак Джокович.

Ruthless



Alexander Zverev rolls past Shang 6-0 6-3 in 55 minutes to set a QF clash with Djokovic! #ChinaOpen pic.twitter.com/DmYJXIEDzn — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2026

Германецът се нуждаеше от само 55 минути, за да преодолее представителя на домакините Цзюнчън Шан с категоричното 6:0, 6:3 във втория кръг.

Зверев доминираше напълно в откриващия сет и не даде нито един гейм на намиращия се под №250 в световната ранглиста китаец. Шан успя да спечели едва седем точки в рамките на шестте гейма.

Сценарият не се промени съществено и след почивката. Германецът бързо поведе с 3:0, преди съперникът му да стабилизира представянето си и да стигне до три гейма. Това обаче не беше достатъчно, за да постави под въпрос мястото на Зверев сред най-добрите осем.

Победата беше под №125 за германеца на турнири от категория ATP 500, което е рекорден показател за него.

На четвъртфиналите предстои големият сблъсък с Новак Джокович, който е поставен под №6 в Пекин. Двамата са се срещали 14 пъти, като сърбинът води с 9:5 победи. Последният им двубой беше на четвъртфиналите на „Ролан Гарос“ през 2025 година и завърши с успех на Джокович. В последните шест мача помежду им обаче балансът е напълно равен - 3:3.

За четвъртфиналите се класираха още Даниил Медведев и Андрей Рубльов. Рубльов победи Ян-Ленард Щруф с 6:4, 6:3, без да допусне пробив, а Медведев се справи с Роман Сафиулин с 6:2, 3:6, 6:4.

Рубльов ще срещне поставения под №5 Алекс де Минор, който направи обрат срещу Кентен Алис за 3:6, 7:6(5), 7:5. Съперникът на Медведев ще бъде определен от двубоя между Якуб Меншик и Франсиско Серундоло.



