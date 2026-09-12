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Гранични полицаи спасиха 5-годишно дете в Приморско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 02:15 мин.
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Двама гранични полицаи са спасили живота на 5-годишно дете в Приморско, след като то спряло да диша. Инцидентът е станал на 7 септември. Младши инспектор Ангел Младенов и младши инспектор Милослав Марков били командировани в района на Приморско и участвали в специализирана полицейска операция.

Случаен гражданин ги спрял и им съобщил за малко дете, което лежи пред близък хотел и се нуждае от помощ. Когато пристигнали, 5-годишното дете не реагирало и не дишало.

Двамата веднага започнали реанимация. Ангел Младенов правел изкуствено дишане, а Милослав Марков го подпомагал. Няколко минути по-късно детето раздвижило ръката си, цветът на лицето му започнал да се възстановява и то отново започнало да диша.

Полицаите останали до него до пристигането на екип на Спешна помощ. Детето било откарано в болница, а няколко дни по-късно е изписано и вече е у дома със семейството си. По-късно майката се свързала с „Гранична полиция“, за да благодари на двамата служители.

Майка на детето: „Има моменти, които човек никога не забравя. Моменти, в които страхът е толкова голям, че единственото, което остава, е да се молиш и да се надяваш някой да помогне. Благодарим Ви, че бяхте там. Благодарим Ви, че се борихте за детето ни. Благодарим Ви, че в този ужасен момент ни дадохте надежда.“

По думите ѝ двамата полицаи са показали не само професионализъм, но и човечност в най-тежкия за семейството момент.

Ангел Младенов е граничен полицай от по-малко от година, а Милослав Марков има 23 години служба.

От „Гранична полиция“ споделят историята днес, когато се отбелязва Световният ден на първата помощ, за да напомнят колко важна може да бъде навременната реакция в първите минути преди пристигането на медицински екип.

#Световен ден на първата помощ #спасено дете #Приморско #гранична полиция

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