Лейди Гага стана майка за първи път

Попзвездата Лейди Гага е родила първото си дете от годеника си Майкъл Полански, съобщиха американски медии. 40-годишната певица, чието истинско име е Стефани Германота, започна връзката си с Полански през 2020 г., а през 2024 г. двамата се сгодиха.

Източник потвърди новината за раждането пред „Page Six“ и „People“, но допълнителни подробности за бебето, включително името, пола и датата на раждане, все още не са известни. Музикантката, която феновете ѝ наричат с обич „Майка Чудовище“, през последните години многократно е споделяла желанието си да има дете.

Лейди Гага приключи последното си световно турне „Mayhem Ball“ през април, а най-новият ѝ албум „Mayhem“ получи множество номинации за наградите „Грами“. По-рано тази година той спечели отличието за „Най-добър поп вокален албум“.