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България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Български баскетбол
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Селекцията на Джанлоренцо Бленджини скри топката на португалците в София.

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Българският национален отбор изкова втори пореден успех на Евроволей 2026 в България, Италия, Румъния и Финландия. Действащите световни вицешампиони обезличиха Португалия с 3:0 (25:18, 25:18 и 25: 20) в среща от втория кръг в група Б, изиграна в „Арена 8888“, София.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини срещна известни трудности само в началото на геймовете, но впоследствие във всеки от тях показа, че няма намерение да допуска колебания и още в средата взе нещата в свои ръце. Така българите нанесоха второ последователно поражение на състава, воден от Жоао Жозе.


По този начин "лъвовете" вече се радват на пълен актив от две победи и 6 точки, като делят върха във временното класиране, а португалците са на обратния полюс и без точков актив, което им отрежда последното шесто място. След по-малко от 24 часа "трикольорите" ще спорят именно с украинците от 19:00 ч., докато ден по-късно португалският отбор ще срещне Израел.

Мощните атаки, дошли от добрите изпълнения на сервис, доведоха до равенство на старта на откриващия гейм. Атаките основно по диагонала запазиха статуквото, но бомбеният начален удар на Симеон Николов, както и малко по-доброто посрещане, дадоха въздух на символичните гости за аванс от 4 точки. Българите продължиха в същия дух на сервис и в нападение, за да намерят пътя към още по-солидната разлика и да приключат встъпителната част с 25:18.

Началото на втория гейм бе огледално на първия, като атаките през центъра взеха връх. За пореден бомбеният сервис проработи за „лъвовете“, които не се забавиха с изграждането на разлика от 5 точки чрез Александър Николов и Денислав Бърдаров. Последва известно стабилизиране в символичните домакини, особено в офанзивен план. „Трикольорите“ включиха на друг режим на блокада и това улесни тяхната задача да сложат точка на частта 25:18.

Подобно на първите два гейма, стартът на третия също не се различи, като грешките властваха до известна степен по пътя към равенството. Грешки на португалците предоставиха възможността на актуалните световни вицешампиони да отворят разлика от 5 точки, като за това допринесе и българската блокада.

Подобно на първите два гейма, стартът на третия също не се различи, като грешките властваха до известна степен по пътя към равенството. Грешки на португалците предоставиха възможността на актуалните световни вицешампиони да отворят разлика от 5 точки, като за това допринесе и българската блокада. Португалският отбор опита финален щурм с добра игра в нападение, но българският тим не трепна и в този момент за 25:20.

Александър Николов поведе листата на реализаторите за България със 17 точки. Мартин Атанасов заби 9.

Андре Перейра отговори с 13 точки за Португалия.

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