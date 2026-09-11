ДБ отхвърлиха твърденията на ГЕРБ за договорки с "Прогресивна България" за новия ВСС

След като станаха ясни номинациите на партиите за членове на ВСС, остава въпросът кои групи ще осигурят подкрепа от 160 гласа за избор. "Демократична България" отхвърлиха твърдението на лидера на ГЕРБ, че правят договорки с "Прогресивна България".

проф. Янка Тянкова, "Прогресивна България":

- Оставате ли зад позицията си да разговаряте с всички политически формации без ГЕРБ и ДПС?

Мисля, че публично оповестените от партията становища по този въпрос би следвало да се поддържат, но аз бих отговорила така: всяка една достойна кандидатура, която е внесена вече в рамките на срока следва да бъде изслушана и подкрепена, ако заслужава да бъде подкрепена."

Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България":"Борисов вчера толкова глупости наговори: някакви сделки за президентски избори, някакви такива абсурдни неща. Нищо от това, което каза Борисов вчера не е вярно, може да сте убедени: няма сделки, няма фиксирани неща и колкото по-малко слушате Борисов - толкова по-добре."