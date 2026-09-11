БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет,...
Чете се за: 05:37 мин.
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в Южен Ливан

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
По света
Запази

Експлозията е била толкова мощна, че агенции за сеизмологичен контрол са отчели трус с магнитуд 4,1 по Рихтер

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в Южен Ливан. Експлозията в тунелите, прокопани в района, е била толкова мощна, че агенции за сеизмологичен контрол са отчели трус с магнитуд 4,1 по Рихтер.

Кадрите, разпространени от израелската армия, ясно говорят за мащаба на експлозията в мрежата от тунели, прокопани в хребета Али ал-Тахер. Детонацията е била усетена в околните селища на десетки километри.

Ибрахим ал-Хадж: "Колата се разтърси под мен още преди да чуя експлозията, тъй като ударната вълна достигна до нас преди звука. Погледнах нагоре и видях как от върха на хребета изригва огнен вулкан. Беше вулкан в пълния смисъл на думата."

Хребетът, превзет миналата седмица от израелската армия, се намира на север от река Литани, близо до спорните територии в конфликта между Израел и "Хизбула". Подземната мрежа от тунели е била дълга над 2 километра и е съдържала десетки ракети, дронове и други боеприпаси, включително противотанкови ракети, мини и взривни устройства. В комплекса се е намирал команден център на подразделението "Бадр" на "Хизбула", складове за оръжия и помещения за бойците на групировката.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Тук са част от оръжията, които иззехме. Огромни количества оръжие. Всичко това е организирано и финансирано от Иран в продължение на години. Има зенитно оръдие, има ракети, мини, компютри и много други неща. Всичко вече е в наши ръце."

През март „Хизбула“ въвлече Ливан в регионалния конфликт в знак на солидарност с Иран. Примирието, постигнато през юни, предвижда израелско изтегляне и разоръжаване на "Хизбула" от ливанската армия, но процесът е в застой.

По време на преговорите между Ливан и Израел, Съединените щати, които бяха активен участник в процеса, предложиха ливанската армия да поеме контрола над хребета Али ал Тахер, но от „Хизбула“ не са се съгласили.

#Ливан #тунел #Израел #взрив #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
1
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
2
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
3
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
4
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
5
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
След убийството на едногодишно дете: Задържаната жена във Варна остава в ареста
6
След убийството на едногодишно дете: Задържаната жена във Варна...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
5
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Близък изток

Тръмп не съжалява, че е започнал война срещу Иран
Тръмп не съжалява, че е започнал война срещу Иран
Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток с междинните избори през ноември Доналд Тръмп обвърза мира в Близкия изток с междинните избори през ноември
Чете се за: 01:37 мин.
САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел
Чете се за: 03:42 мин.
Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания
Чете се за: 01:22 мин.
След новите удари между САЩ и Иран петролът достигна 100 долара за барел След новите удари между САЩ и Иран петролът достигна 100 долара за барел
Чете се за: 01:37 мин.
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“ Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ