Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в Южен Ливан. Експлозията в тунелите, прокопани в района, е била толкова мощна, че агенции за сеизмологичен контрол са отчели трус с магнитуд 4,1 по Рихтер.

Кадрите, разпространени от израелската армия, ясно говорят за мащаба на експлозията в мрежата от тунели, прокопани в хребета Али ал-Тахер. Детонацията е била усетена в околните селища на десетки километри.

Ибрахим ал-Хадж: "Колата се разтърси под мен още преди да чуя експлозията, тъй като ударната вълна достигна до нас преди звука. Погледнах нагоре и видях как от върха на хребета изригва огнен вулкан. Беше вулкан в пълния смисъл на думата."

Хребетът, превзет миналата седмица от израелската армия, се намира на север от река Литани, близо до спорните територии в конфликта между Израел и "Хизбула". Подземната мрежа от тунели е била дълга над 2 километра и е съдържала десетки ракети, дронове и други боеприпаси, включително противотанкови ракети, мини и взривни устройства. В комплекса се е намирал команден център на подразделението "Бадр" на "Хизбула", складове за оръжия и помещения за бойците на групировката.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Тук са част от оръжията, които иззехме. Огромни количества оръжие. Всичко това е организирано и финансирано от Иран в продължение на години. Има зенитно оръдие, има ракети, мини, компютри и много други неща. Всичко вече е в наши ръце."

През март „Хизбула“ въвлече Ливан в регионалния конфликт в знак на солидарност с Иран. Примирието, постигнато през юни, предвижда израелско изтегляне и разоръжаване на "Хизбула" от ливанската армия, но процесът е в застой.

По време на преговорите между Ливан и Израел, Съединените щати, които бяха активен участник в процеса, предложиха ливанската армия да поеме контрола над хребета Али ал Тахер, но от „Хизбула“ не са се съгласили.