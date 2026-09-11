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Преди 15 септември: Мерки на полицията за безопасността на учениците на пътя

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С началото на новата учебна година мерки за безопасност около училищата и детските градини са засилени в цялата страна. В София 225 учебни заведения отварят врати на 15-ти септември, като във всяко едно ще има полицейски представители. Над 400 сигнала за проблеми с маркировката, пешеходните пътеки и пътните знаци около училища и детски градини са изпратили униформените при направените проверки за началото на учебната година.

полицейски инспектор Иво Биков, отдел "Пътна полиция" към СДВР: „За нас животът и здравето на децата, а и не само на децата, на всички участници в движението, са приоритет номер едно. Затова контролът през цялата година е толкова засилен, а не само на този ден.“

Охраната на учебните заведения също е засилена.

инспектор Ирина Рогева, отдел "Охранителна полиция" към ГДНП: „Приоритетно е било пропускателния режим, както и на недопускането на външни лица без ясна идентификация в дворовете и сградите на училищата.“

Полицията обещава да следи за реда през цялата учебна година.

Красимира Стоядинова, отдел „Охранителна полиция“ към СДВР: „Пътна безопасност, разпространение на наркотични вещества в района на училищата и недопускане на агресивни прояви.“

В столичния район „Възраждане" залагат и на друга идея.

Станислав Илиев, кмет на район „Възраждане": „С цел превенция, за да акцентираме върху безопасността на пресичането на децата, сме закупили три декоративни детски фигурки, които ще поставим на ключови места в района - до детски градини, училища и пешеходни пътеки.“

Николай, баща: „Винаги го уча като пресича да се оглежда внимателно и в двете посоки, много е важно като пресича да има „eye contact" с шофьора. И да следи за обстановката около себе си.“

По темата работи: Яна Тодорова, стажант-репортер

#безопасност на учениците #мерки на полицията #преди 15 септември #на пътя

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