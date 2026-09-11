Студенти по медицина прекараха ваканцията си в хирургичното отделение на болницата във Велико Търново

Студенти по медицина това лято прекараха ваканцията си като доброволци в хирургичното отделение на великотърновската болница. Още след първи курс бъдещите лекари заменят учебниците с динамика и дежурствата в болницата. За адреналина, отговорността и избора на професия, в рубриката ни „Стори добро". Никол и Александра са завършили едва първи курс по медицина, но това лято сами избират да станат доброволци в Хирургичното отделение на великотърновската болница.

Никол Любенова: „Беше ми мечта да вляза в болница и да усетя атмосферата. Дойдох тук по мое собствено желание. Избрах хирургията, защото наистина много ми допада като специалност.“

В началото двете само наблюдават. Постепенно обаче екипът започва да им поверява и първите практически задачи.

Никол Любенова: „Научихме се да поставяме абокати и системи, да правим превръзки. В операционната в началото само наблюдавахме, а след това ни показаха и как правилно да се подготвяме и измиваме преди операция.“ Александра Димитрова: „Тук научих изключително много – от поставянето на венозни катетри до цялата динамика на работата в отделението.“

Лятото в хирургията ги среща за първи път и с отговорността, която носи лекарската професия.

Александра Димитрова: „За първи път в живота си имах възможността да усетя адреналина и отговорността, свързани със спасяването на човешки живот. Досега можех само да си ги представям.“

В отделението се стараят да включват студентите в работата толкова, колкото знанията им позволяват.

д-р Мария Росенова: „Тепърва ще бъдат втори курс и теоретично все още не са напълно подготвени, затова се стараем да им показваме много практически неща – сестрински манипулации, превръзки, а при някои операции им даваме възможност и да наблюдават.“

Д-р Мария Росенова добре знае колко важна може да бъде една такава първа среща с реалната медицина. Самата тя избира хирургията след практически стаж като студент.

д-р Мария Росенова: „В университета не всеки има възможност да се докосне практически до една специалност. Аз също по този начин избрах хирургията.“

А за екипа на отделението надеждата е, че един ден Никол и Александра ще се върнат тук не като доброволци, а като лекари.