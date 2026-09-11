Пожар гори високо в Рила, военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето

Пожар гори високо в Рила планинна под района на Царев връх. По първоначална информация огънят е обхванал около 5 декара високи треви и хвойна.

На място са изпратени екипи на пожарната, горски служители и доброволци от Доброволното формирование към община Благоевград.

Заради трудния достъп на техника е поискана помощ и от Военновъздушните сили.

От пресцентъра на Министерството на отбраната потвъриха, че след поискано съдействие от въздуха е изпратен военен хеликоптер Кугър за да помага в гасенето.

Огънят гори на над 1600 метра надморска височина и е далеч от населени места и вилни зони.