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Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци (СНИМКИ и ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
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Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Огнена стихия обхвана старозагорското село Димовци и изпепели няколко необитаеми жилищни постройки. Огънят е тръгнал от самото населено място и в момента бързо се разпространява към близката гора.

На терен вече са изпратени много екипи на пожарната, полицията и служители на горското стопанство, които се опитват да овладеят ситуацията и да спрат пламъците преди да нанесат още щети.

Въпреки сериозната опасност, до този час не е получено никакво предупредително съобщение чрез системата BG-ALERT, което буди допълнително притеснение сред хората в района. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер.

снимки: Иван Янев, БНТ

#с. Димовци #гасене на пожар #изгорели къщи

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