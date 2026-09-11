Няколко къщи изгоряха при голям пожар в старозагорското село Димовци (СНИМКИ и ВИДЕО)

Огнена стихия обхвана старозагорското село Димовци и изпепели няколко необитаеми жилищни постройки. Огънят е тръгнал от самото населено място и в момента бързо се разпространява към близката гора.

На терен вече са изпратени много екипи на пожарната, полицията и служители на горското стопанство, които се опитват да овладеят ситуацията и да спрат пламъците преди да нанесат още щети.

Въпреки сериозната опасност, до този час не е получено никакво предупредително съобщение чрез системата BG-ALERT, което буди допълнително притеснение сред хората в района. Очаква се в гасенето да се включи и хеликоптер.

снимки: Иван Янев, БНТ