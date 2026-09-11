Катастрофата между влак и камион във Враца: Работила ли е сигналната уредба на жп прелеза?

Разследват се причините за тежката катастрофа от във Враца, при която вчера пътнически влак блъсна тежкотоварен автомобил на жп прелез. От НКЖИ определиха като абсолютна грешка преминаването на шофьора, тъй като сигналната уредба е била в пълна изправност. Около 9 часа е продължило възстановяването на контактната мрежа, а общото закъснение на влаковете по направлението е около 340 минути.

Предвиждат ли се допълнителни мерки, тъй като катастрофата не е прецедент?

Неспазване на сигналната уредба от страна на шофьора на камиона е причината за вчерашната катастрофа с пътнически влак на жп прелеза във Враца.

Инж. Пламен Добрев – директор на поделение „Управление на движението на влаковете и капацитета“ в ДП НКЖИ: „В случая вчера е светела червена светлина, това означава забранено преминаването през прелеза, защото идва влак, звуковата сигнализация също е издавала звук. Абсолютна грешка на водача на тежкотоварния автомобил, който е нарушил Закона за движението по пътищата.“

Според жителите в района има проблем със сигналната уредба.

Ваньо Петров – собственик на складова база за зърно: „Имам стопанство от другата страна и цял ден моите машини минават оттук през жп прелеза. От мен товарят момчетата зърното. Работеше само сигнализацията, а семафорите въобще не работеха. Звук имаше, но светлина – не, от сутринта още не работеше. Над 100 пъти лично аз съм сигнализирал, че има проблеми с тоя жп прелез и нищо не се променя. Тръгнете по линията, за да видите за какво става въпрос – има траверси, обърнати точно обратно.“ Йордан Карабаджаков – колега на шофьора, участвал в катастрофата: „Просто не става с тоя звуков сигнал, нищо не се чува, не е нормално това нещо. Ми ако беше пълна тая композиция, ако 40 тона се блъсне, кво правим?“

Венера Петрова – жител на Враца: „Има сигнализация – и звукова, и светлинна има. Проблемът е това, че когато слънцето светне срещу сигнализацията, тя не се вижда толкова ярко. По същия начин и звуковата – не се чува, когато в колата има примерно музика и са затворени прозорците. Чува се, когато няма движение и е тишина и спокойствие.“

Заради честите инциденти около този прелез са монтирани няколко общински камери.

Росен Михайлов – областен управител на Враца: „Към настоящия момент, от подадената информация от колегите от общинската администрация, въпросните камери за последните два месяца не са извършвали записи.“

За щастие няма пострадали, а пътниците са били изведени с автобуси. Тепърва ще се прави оценка и на материалните щети.

Инж. Петър Велков – директор на жп секция – Враца: „Щетите, които са за националната компания, са и релейният шкаф, който в момента... самото съоръжение е автоматична прелезна сигнализация.“

Заради тази повреда в момента сигналната уредба не работи и влаковете се движат в авариен режим – с около 15 км/ч. при наближаване на жп прелезите. Възстановяването на контактната мрежа е продължило около 9 часа, а общото закъснение на влаковете по направлението е било около 340 минути. Заради интензивния трафик през прелеза областният управител на Враца ще настоява за допълнителното му обезопасяване.

Росен Михайлов – областен управител на Враца: „Същият прелез да бъде обезопасен с механична бариера – поне така считам, че би се намалила възможността водачите да бъдат ограничени в преминаването си на прелеза.“

Жителите в района са категорични, че дори и бариери няма да спрат безразсъдните шофьори.