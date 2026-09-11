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Жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в събота

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В следобедните часове ще бъде слънчево и горещо, с валежи и гръмотевици на отделни места в планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София около 31°, по Черноморието от 26°до 28°. Вятърът ще е слаб, до умерен от юг-югоизток, на морския бряг – от изток-югоизток.

През нощта в Централна и Източна България ще е ясно и почти тихо, а в Западна, ще духа до умерен северозападен вятър и с него нахлува хладен въздух. Минималните температури ще бъдат между 15° и 19°, а максималните от 26° до 28° в Северозападна България до 32°-34° на югоизток, в София – около 27°, на морския бряг от 27° до 29°.

Жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки на много места в Западна и Централна България е обявен утре.

В планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и след обяд в масивите на Западна и Централна България ще има интензивни валежи от дъжд, гръмотевици, както и условия за градушки. Ще духа умерен, до силен вятър от северозапад.

В неделя ще бъде ветровито и понижението на температурите ще продължи. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, а над Западна България ще е с променлива облачност.

В понеделник вятърът ще отслабне, ще бъде слънчево и вероятността за валежи е малка. Във вторник на места ще превали, а максималните температури ще са между 20° и 25°. В сряда облачността ще намалее и вятърът ще отслабне. В сутрешните часове ще е доста хладно, но след обяд температурите слабо ще се повишат.

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