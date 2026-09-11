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Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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БНТ представи най-новия си документален филм „Сенки в стената“, посветен на една от най-талантливите и обичани певици в България – Йорданка Христова. Премиерата в кино „Одеон“ събра на едно място част от най-близките хора на изпълнителката, сред които колеги, музиканти и почитатели. Филмът ще бъде излъчен по БНТ1 на 16 септември от 21.00 часа.

„Сенки в стената" – филм за човека зад сценичния образ, за човека отвъд прожекторите. Йорданка Христова говори открито за хората и събитията, които са я променили, за постиженията, но и за трудностите, които бележат един дълъг и успешен път на сцената.

Йорданка Христова: „Това са виновниците за филма и за тази среща, за този начин да празнувам рождения си ден – топло, но с много приятели.“

Драгомир Драганов, сценарист на филма: „Една напълно различна от сценичния образ Йорданка Христова, която за първи път от упор разкрива най-интимните подробности от личния си живот. Разделя се със сенките, с които живее в празната стая, в която неусетно се превръща живота на всеки, който има привилегията да трупа години.“

Станислав Терзиев, режисьор на филма: „За една нощ направихме снимките – това беше изповедта на Йорданка Христова, тя беше откровена, беше точна, коректна. Зрителите много ще се развълнуват и много ще плачат с нея и нейните истории.“

Силно развълнувани излизаха гостите от киносалона – всеки запечатал в съзнанието си по нещо различно от филма.

Мария Илиева: „За кратко време видяхме пъстротата и динамиката на живота на Данчето, който всъщност е изградил тази изключително задълбочена и наситена с мисъл душевност, която си личи и през нейната музика, някак се чувствам горда, развълнувана за малко време успях да се докосна до великия талант на тази изключителна наша дива.“

Васил Найденов: „Филмът беше емоция, емоция и пак емоция, защото малко хора могат да бъдат толкова откровени и така да се разкрият и било в личен живот, било в музикантски план и Данчето е това – Данчето е човек, който неслучайно я обичаме и харесваме такава каквато е.“

Гост на премиерата беше и президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Това е филм, който не трябва да се гледа само веднъж. Филм, букет от емоции, филм, който сигурно другото му заглавие трябваше да бъде не „Сенките“, а „Любов“, защото самата Йорданка Христова е любов.“

„Сенки в стената" е история на паметта и времето, за следите, които хората остават един в друг. Филмът ще бъде излъчен по БНТ1 на 16 септември от 21.00 часа.

#„Сенки в стената“ #йорданка христова #документален филм #Илияна Йотова

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