При израелски удари в Южен Ливан загинаха 11 души

11 души загинаха при израелски удари през нощта срещу село в южен Ливан, близо до Набатия.

Сред загиналите има и две бебета, съобщават ливанските държавни медии.

Девет души са загинали при удар, разрушил триетажна жилищна сграда в село Кфар Реман.

Двама спасители в региона са загинали при удар срещу автомобила им.

Израел засили ударите си срещу района на Набатия след като миналата седмица заяви, че армията му е превзела от Хизбула стратегическото възвишение Али Ал Тахер. Тази сутрин Израел отново обвини ливанската групировка в нарушаване на примирието.