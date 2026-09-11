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6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Навършват се 25 години от атентата срещу Световния търговски център в Ню Йорк. 2977 души бяха убити при атаките срещу кулите близнаци, Пентагона и на борда на четвъртия отвлечен самолет, който пътниците отклоняват към поле в Пенсилвания.

Четвърт век по-късно за американците болката остава все така силна, а спомените са все така ярки, не само отвъд океана, но за всеки от нас, който на 11 септември 2001 с ужас наблюдаваше картината от Световния търговски център на живо. Възпоминателни церемонии се проведоха в Ню Йорк и Вашингтон.

Американците отбелязват днес 25-та годишнина от атентатите на 11 септември. Атаките, които отнеха живота на почти 3000 души, разтърсиха Съединените щати и света и оставиха след себе си последици, които се усещат до ден днешен.

От личната трагедия на близките на загиналите, до войни, които се водят далечни краища на света. В Ню Йорк се проведе специална церемония, на която бяха посветени 6 отделни минути на мълчание.

Две минути на мълчание за момента, в който самолетите се врязват в кулите на Световния търговски център в Манхатън.

Две минути на мълчание за момента, в който кулите рухват.

И две минути на мълчание за жертвите в Пентагона, както и тези от полет 93 в Пенсилвания.

Близки на жертвите прочетоха имената им в интервалите на минутите на мълчание.

На церемонията участваха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, както и четирима бивши американски президенти, а именно Бил Клинтън, Джордж Буш, Барак Обама и Джо Байдън.

Американският президент Доналд Тръмп участва на церемония в Пентагона. Там 184 души загинаха, след като полет на Американ Еърлайнс, полет 77, се вряза в сградата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "За 25 години порасна цяло едно поколение след атаките от 11 септември 2001, но с времето не избледнява кошмара от деня, в който страната ни се изправи срещу истинско зло."

Специална церемония се проведе и в Шаксфийл, Пенсилвания, за жертвите от полет 93. Екипажът и пътниците на този полет са успели да предотвратят още по-голяма трагедия, тъй като терористите са се опитвали да насочат самолета към федерални сгради във Вашингтон.

Вижте още от кореспондента на БНТ във Вашингтон Радослав Минчев

#6 минути мълчание #25 години по-късно #Доналд Тръмп #отбелязване #11 септември

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