Христо Стоичков: Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол

Христо Стоичков се надява България отново да запише победа на европейското първенство по волейбол в София. Мъжкият ни национален отбор се изправя срещу Португалия от 19:00 ч.

"Очакваме една страхотна атмосфера в залата, очакваме нова победа, защото това е националният отбор на България", заяви легендата на българския и световния футбол.

Селекцията на Бленджини откри европейското без загубен гейм. „Лъвовете“ надиграха Северна Македония с категоричното 3:0.

"Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол. Така както беше преди няколко дни с първата ни победа, днеска да е втора победа и отборът ни да върви нагоре", завърши Стоичков.

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