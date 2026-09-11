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Христо Стоичков: Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол

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Спорт
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Националният отбор по волейбол на България се изправя срещу Португалия във втория си двубой от европейското първенство в „Арена 8888“ в София. Мачът започва в 19:00 часа.

Христо Стоичков: Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол
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Христо Стоичков се надява България отново да запише победа на европейското първенство по волейбол в София. Мъжкият ни национален отбор се изправя срещу Португалия от 19:00 ч.

"Очакваме една страхотна атмосфера в залата, очакваме нова победа, защото това е националният отбор на България", заяви легендата на българския и световния футбол.

Селекцията на Бленджини откри европейското без загубен гейм. „Лъвовете“ надиграха Северна Македония с категоричното 3:0.

"Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол. Така както беше преди няколко дни с първата ни победа, днеска да е втора победа и отборът ни да върви нагоре", завърши Стоичков.

Вижте повече във видеото!

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#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #христо стоичков

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