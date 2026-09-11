12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев

Поне двама души загинаха, а 12 са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев.

Сред пострадалите има и дете. Атаката е станала малко след 09.00 часа, когато улиците на украинската столица били пълни с хора. Вчера също имаше удар по бензиностанция в Киев. И трите атакувани обекта са собственост на държавната компания за производство на петрол и газ. Днес Европейската комисия одобри допълнителни 6,1 милиарда евро за въздушната и противоракетна отбрана на Украйна. С част от средствата Киев ще закупи ракети за системите „Пейтриът“.