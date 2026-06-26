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Израел и Ливан подписаха рамково споразумение след преговори, проведени с посредничеството на САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 04:22 мин.
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Израел и Ливан подписаха рамково споразумение след преговори, проведени с посредничеството на САЩ
Снимка: АП/БТА
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Израел и Ливан подписаха рамковото споразумение във Вашингтон след продължили няколко дни преговори, имащи за цел да се сложи край на сраженията между Израел и подкрепяните от Иран бойци от ливанското шиитско движение "Хизбула", предаде Ройтерс.

Ливанската посланичка в САЩ Нада Моауад и израелският посланик във Вашингтон Йехиел Лайтер подписаха тристранния документ с участието на САЩ в Държавният департамент във Вашингтон.

"Днес направихме първата стъпка по пътя, който без съмнение ще бъде труден, но е важен, съществен и необходим", заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио преди подписването на споразумението.

Конфликтът между Израел и "Хизбула" избухна, когато въоръжената групировка откри огън срещу Израел на 2 март, дни след като САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Атаките на "Хизбула" предизвикаха израелски въздушни удари и сухопътно настъпление, които отнеха живота на над 4000 души в Ливан и принудиха над един милион да напуснат домовете си.

Официалните лица не предоставиха подробности за рамковото споразумение и не посочиха по какъв начин неговите условия ще се различават от тези, включени в споразумението за прекратяване на огъня от 16 април, което предшестваше няколко кръга преговори между Израел и Ливан, които се състояха с посредничеството на САЩ.

"Тристранната рамкова спогодба, която подписахме днес, представлява първата стъпка по пътя към възстановяване на ливанския суверенитет и териториална цялост, осигуряването на трайно и окончателно прекратяване на военните действия, което ще позволи на нашия народ да се върне на своята земя и ще даде възможност на всички ливанци да живеят в мир, сигурност и просперитет", заяви Моауад.

Лайтер похвали Моауад за това, че е преговаряла като "лъвица".

"В това тристранно рамково споразумение, основано на резултати, Иран е изключен, "Хизбула" е изключена, а пътят към мира между Израел и Ливан е отворен", заяви той.

Нито Моауад, нито Лайтер, отговориха на въпроси от журналистите.

Броят на жертвите от израелска страна в тези военни действия с "Хизбула" включва най-малко 32 войници и четирима израелски цивилни. "Хизбула" не оповестява данни за жертвите във войната от своя страна. Според Ройтерс няколко хиляди бойци проиранското движение са били убити по време на конфликта.

Преговорите във Вашингтон включваха обсъждане на предложение израелските сили да предадат част от окупираната от тях територия в Южен Ливан на ливанската армия.

Вчера представител на Държавният департамент заяви пред Ройтерс, че Израел е дал съгласие да се оттегли от част от тези територии, което обаче беше опровергано от израелски и ливански официални лица.

Преди подновяването на преговорите тази седмица Израел и "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня, въпреки че Израел запази войските си в окупирания Южен Ливан - територия, която страната описва като "буферна зона", предназначена да предотврати атаки на "Хизбула" срещу северната част на Израел.

Насилието продължава и след примирието, като днес Израел съобщи, че израелските сили са нанесли удар и са били седем членове на "Хизбула", които според военните са действали в близост до окупираната от страната ливанска територия. Агенция Ройтерс не успя да провери тази информация чрез независим източник.

#Ливан #Израел #споразумение

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