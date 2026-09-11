Александър Вучич ще подаде оставка като президент на Сърбия на 25 или 26 септември. Той обяви, че иска да влезе в предизборната кампания като "обикновен гражданин".

Вучич оглавява листата и е кандидат - премиер на управляващата "Сръбска прогресивна партия". С митинг в Нови Сад студентското движение в Сърбия започна кампанията си за изборите на 25 октомври.

Роди се спонтанно - от болка и гняв, заради смъртта на 16-те души, които загинаха под рухналата козирка на жп гарата в Нови сад. Студентското движение, което от 2 години се бори да промени реалността в Сърбия, се включва в парламентарните избори.

Саша Крайшник, участник в протестите: "Най-после този момент настъпи! Чакахме 2 години, така че нека се възползваме максимално."

Провеждането на предсрочни избори беше едно от условията на сръбските студенти към управляващите. На привържениците си студентското движение обеща да води кампания "от врата на врата".

Неманя Джурич, председател на синдикат: "В продължение на 15 години наблюдаваме как корупцията остава безнаказана и за това искаме ясно да заявим, че победата на Студентската листа е единственият път към търсене на отговорност!"

Политолозите вече признават, че за по-малко от 2 години, студентското движение постигна това, което опозицията не успя за години. Без конкретен лидер, студентите успяха да мобилизират голяма част от сръбското общество.

Филип Шварм, политически анализатор: "Вече няма място за традиционните политически партии. Всичко се свежда до един категоричен избор. Както казват студентите - или държавата, или мафията."

Социологическите проучвания показват, че надпреварата на 25 октомври ще е тежка. Някои дори прогнозират първа загуба за Вучич от 12 години.

Филип Шварм, политически анализатор: "Едно е сигурно: този режим няма да излезе от тези избори по-силен. Ще излезе значително по-слаб."

Засега обаче Александър Вучич няма намерение да напуска политическата игра.

Александър Вучич, президент на Сърбия: "Искам демократична надпревара и искам всеки гражданин внимателно да обмисли на кого се доверява."

Ако неговата партия получи достатъчно подкрепа, той може да бъде следващия премиер на Сърбия.