БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет,...
Чете се за: 05:37 мин.
Шофьорът, подсъдим за смъртта на 12-годишната Сияна,...
Чете се за: 02:05 мин.
Премиерът Радев: Големият въпрос, който постави 11...
Чете се за: 02:45 мин.
25 години по-късно: Светът си спомня за атентатите на 11...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕвроВолей 2026: България - Португалия (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Снимка: cev.eu
Слушай новината

Снимки: cev.eu

#Национален отбор на Португалия по волейбол за мъже #Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #Национален отбор на България по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни валежи от неделя
1
С 10 градуса надолу: Захлаждане, гръмотевични бури и значителни...
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява организацията на изпитите за шофьори
2
При заплата от 860 евро: Недостиг на инспектори затруднява...
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис
3
Двама лекари са задържани във връзка със смъртта на гръцкия певец...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
4
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г. затвор грозят биячите на 70-годишен мъж, вързан и ограбен в дома си
5
"Биха ме с палки, изгориха ми ръцете": От 3 до 10 г....
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
6
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
3
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
4
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
5
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Европейски волейбол

Христо Стоичков: Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол
Христо Стоичков: Надявам се, че днес ще бъде един уникален ден за българския волейбол
Украйна надигра Република Северна Македония и записа втора победа на ЕвроВолей 2026 Украйна надигра Република Северна Македония и записа втора победа на ЕвроВолей 2026
Чете се за: 01:27 мин.
Украйна се справи с Израел на Евроволей в София Украйна се справи с Израел на Евроволей в София
Чете се за: 01:07 мин.
Полша не даде шанс на Португалия и започна защитата на европейската си титла с 3:0 Полша не даде шанс на Португалия и започна защитата на европейската си титла с 3:0
Чете се за: 02:45 мин.
България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“ България стартира Евроволей с категорично 3:0 над Северна Македония пред препълнената "Арена София“
9195
Чете се за: 05:37 мин.
България стартира на ЕвроВолей с мач срещу Северна Македония в София България стартира на ЕвроВолей с мач срещу Северна Македония в София
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода Бащата на Сияна: Експертизата умишлено се бави и целта е шофьорът да излезе на свобода
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци Обявиха частично бедствено положени заради пожара в село Димовци
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“ Президентът Илияна Йотова за филма, посветен на Йорданка Христова: Заглавието му трябваше да бъде „Любов“
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
УС на БНТ категорично отхвърля опитите професионално програмно...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
6 минути мълчание в САЩ за жертвите на атентатите на 11 септември
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Израелската армия унищожи подземна база на "Хизбула" в...
Чете се за: 02:42 мин.
По света
12 души са ранени при руски удари срещу бензиностанции в Киев
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ