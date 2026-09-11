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ЕвроВолей 2026: България - Португалия (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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19:45, 11.09.2026
Спорт
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Снимка: cev.eu
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Снимки: cev.eu
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#Национален отбор на Португалия по волейбол за мъже
#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже
#Национален отбор на България по волейбол за мъже
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