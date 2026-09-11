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Българската компания "Алфа Метал" отрича да е обучавала руски военни в базата си край Габрово

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Българската компания "Алфа Метал" отрича да е обучавала руски военни в базата си край Габрово. В публикации на британската преса се твърди, че ветерани от спецслужбите на западни армии са обучавали руски бойци в бойни лагери в България и Сърбия. Журналистите цитират изтекъл разузнавателен доклад на австралийското разузнаване.

Това е теренът на международния обучителен център "Алфа Метал" край габровското село Междени. Мястото разполага с полигон за тактическа стрелба, тренировъчно селище за симулация на бойни действия, летище и хотелска база.

Венета Арабова, Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност "Алфа Метал": "При нас идват от всякъде и с различна цел. Могат да имат лично оръжие, да искат да се научат да боряват безопасно с него. Могат да искат да станат ловци. Вече всичко е много индивидуално."

На сайта на компанията не открихме курс по ловна стрелба. За сметка на това има курс за снайперисти, за оператори на боен дрон, за стрелба с карабина, за бойна координация на армии и частни военни компании, курсове за частен военен контрактор.

Венета Арабова, Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност "Алфа Метал":

-Професионални военнослужащи обаче обучават ли се при вас?

Преди време сме имали от чужди държави, които са посещавали нашия център. В действителност, може да се каже, че имаме, да."

От компанията отричат руски военни да са били обучавани тук. Признават обаче, че до 2020та са работили с руски компании и руски граждани.

Венета Арабова, Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност "Алфа Метал":

- Има ли ли до момента руски съдружник?

"Алфа-Метал" ЕООД до момента е нямало. Преди това имаше "Алфа-Метал" ООД, която работи до 2014 година, в която имаше, действително, руски съдружник, но отдавна е закрита и това е в миналото."

Става въпрос за полковник Владимир Шевяков от ФСБ - руската разузнавателна служба, наследник на КГБ. Поне до 2021 година според сайта на центъра той е един от основните инструктори. През 2016 година, две години след "прекратяването" на съдружието, той продължава да рекламира обучителния център като руско-български. Сред другите инструктори са, както пише в интернет архива "бивши служители от специалните части на армията и полицията в България, САЩ, Русия, Гърция, Израел, Украйна."

Руската охранителна фирма Алфа Регион посочва на сайта си центъра в Габрово като своя база за военна подготовка. Ръководството й, пише на сайта, се състои от служители, които са служили в правоохранителни структури като ФСБ и Министерството на отбраната на Руската федерация.

Венета Арабова, Международни центрове за специална подготовка по охрана и сигурност "Алфа Метал": "Информацията, че тук сме тренирали хора от руската армия, за да се готвят във войната срещу Украина е абсурдна. Просто защото те няма как да влязат без това да се случи със знанието на българските служби."

До 2024 година собственикът на центъра е съдружник в частна военна компания "Глобъл екс форсес", регистрирана на същия адрес. Лицензът й е отнет от МВР.



#отричане #Алфа Метал #руски военни #обучение

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