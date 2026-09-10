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Ветерани от спецслужбите на западни армии обучавали руски бойци в бойни лагери в България и Сърбия

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Това съобщават три британски таблоида - Сън, Телеграф и Дейли Мейл

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Ветерани от спецслужбите на западни армии са обучавали руски бойци в бойни лагери в България и Сърбия. Това съобщават три британски таблоида - Сън, Телеграф и Дейли Мейл.

Източникът на публикациите е в-к Телеграф, който цитира изтекъл разузнавателен доклад на австралийското разузнаване, споделено и с единната разузнавателна общност "Пет очи", която включва и Канада, Нова Зеландия, Великобритания и Съединените щати.

Докладът, цитиран от в-к Телеграф, е базиран на интервюта с бивши австралийски спецбойци и ветерани на активна служба.

Твърди се, че те са потърсени да станат инструктори в бойни лагери в България и Сърбия, където има руски клиенти.

Един от лагерите е управляван от компанията за военно обучение Алфа - Метал в северна България. Според британските медии центърът организира курсове за напреднали за спецчасти и снайперисти на цена около 4 хиляди евро.

Обученията са предназначени за частни наемници, бодигардове и екипи за сигурност в корпоративния свят.

Според разузнавателния доклад, цитиран от в-к Телеграф, бойните лагери продължават да приемат и руски граждани след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Курсовете включвали и тактика за действия в затворени пространства или така наречените близък и ръкопашен бой.

#бойни лагери #руски бойци #западни армии #ветерани #Спецслужби

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