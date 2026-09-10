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Швейцария разсекрети досие на нацистки военнопрестъпник

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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Досието на Йозеф Менгеле е съставено от полицейската служба към федералната прокуратура

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Швейцарската федерална разузнавателна служба публикува досие от 200 страници за нацисткия военнопрестъпник Йозеф Менгеле - германския лекар, познат като „Ангела на смъртта“ заради ужасяващите медицински експерименти, които извършвал върху затворници в Аушвиц, съобщи CTV News.

По време на Втората световна война Менгеле служи в лагера на смъртта Аушвиц в окупирана от нацистите Полша, където са убити около 1,1 млн. души, приблизително един милион от които евреи. Той става печално известен с жестоките медицински експерименти върху затворници, включително деца, представяни като научни изследвания.

След войната Менгеле получава документ за пътуване от Червения кръст под фалшива самоличност, което му позволява да напусне Европа. Подобно на много бивши нацистки представители, той прекарва години в укриване в Латинска Америка, докато е издирван в международен мащаб за престъпленията си. Менгеле се удавя през 1979 г., докато плува край бреговете на Бразилия.

Публикуваните от швейцарските власти документи съдържат материали, предоставени на полицията, които предполагат, че Менгеле може да се е върнал в Швейцария, след като първоначално бяга от Германия, или да е планирал да влезе в страната под фалшиво име, предаде германската информационна агенция ДПА.

Историци, които се опитват да установят дали Менгеле е пребивавал в Швейцария, докато е издирван като военнопрестъпник, без швейцарските власти да го заловят, отдавна настояват да получат достъп до архивите.

Швейцарските власти поддържаха позицията, че документите трябва да останат засекретени до 2071 г. от съображения за сигурност и за защита на лицата, чиито имена се съдържат в тях.

Историкът Герард Ветщайн успешно оспори ограниченията пред Федералния административен съд, което доведе до публикуването на документите онлайн. Части от тях са заличени, за да бъдат защитени източниците и личните данни на трети лица, съобщиха властите.

Досието е съставено от полицейската служба към федералната прокуратура, предшественик на швейцарските федерални разузнавателни служби, и е предадено на Федералния архив през 2001 г.

#Йозеф Менгеле #Аушвиц #разсекретени документи

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