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Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Смилян катастрофа
Снимка: БТА/Архив
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18-годишният младеж причинил тежката катастрофа, при която загинаха двама братя от село Смилян, е освободен с мярка за неотклонение "подписка". Според магистратите в Смолян няма опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Предварителните данни сочат, че автомобилът, в който са пътували четирите момчета се е движел по пътя с несъобразена скорост. Oĸoнчaтeлнитe пpичини и мexaнизмът нa ĸaтacтpoфaтa щe бъдaт ycтaнoвeни cлeд пpиĸлючвaнe нa eĸcпepтизитe. Разследването по случая продължава.

При катастрофата загинаха две момчета на 17 и 18 години. Днес беше тяхното погребение. В община Смолян беше обявен ден на траур в тяхна памет.

#убил двама братя #село Смилян #освободен #шофьор

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