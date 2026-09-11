18-годишният младеж причинил тежката катастрофа, при която загинаха двама братя от село Смилян, е освободен с мярка за неотклонение "подписка". Според магистратите в Смолян няма опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление.

Предварителните данни сочат, че автомобилът, в който са пътували четирите момчета се е движел по пътя с несъобразена скорост. Oĸoнчaтeлнитe пpичини и мexaнизмът нa ĸaтacтpoфaтa щe бъдaт ycтaнoвeни cлeд пpиĸлючвaнe нa eĸcпepтизитe. Разследването по случая продължава.

При катастрофата загинаха две момчета на 17 и 18 години. Днес беше тяхното погребение. В община Смолян беше обявен ден на траур в тяхна памет.