Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян

Две момчета на 17 и 18 години загинаха при тежка катастрофа тази нощ на пътя Смолян-Смилян.

Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолян, се е движел с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла се и се ударила в насрещно движещ се автомобил.

В колата е имало общо четири момчета от Смилян.

Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение.

В болница е шофьорът на другата кола, на 62 години. Той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.