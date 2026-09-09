САЩ забраниха вноса от Канада на алкохол, млечни продукти и мотоциклети

Съединените щати забраняват вноса на алкохол, някои млечни продукти и мотоциклети от Канада като част от търговската война разразила се между двете страни.

Забраната ще влезе в сила след три седмици, на 29 септември. Тя беше въведена в отговор на ответните мита на Канада върху американски вносни стоки на стойност 20 милиарда долара, които влязоха в сила във вторник.

Канада обложи стоки като стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника след като Съединените щати наложиха през август мита от до 50 процента на канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино.