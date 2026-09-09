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Организират операция за свалянето на тялото на загиналия в Стара планина парапланерист

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Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът

два хеликоптера включиха спасителна акция паднал делтапланерист хижа соколна стара планина видео
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Днес се очаква да бъде организирана операция за свалянето на тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. Това се налага заради труднодостъпната местност, в която стана инцидентът.

Парапланеристът е участвал в световно първенство, което се провежда у нас. Инцидентът е станал в района на връх Голям Кадемлия.

По първоначална информация загиналият е китайски гражданин. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112. Въпреки трудния терен планински спасител е успял да достигне до мястото.

Заради сложния достъп в операцията бяха включени и хеликоптери. Към мястото бше изпратена и въздушна линейка. По първоначална информация тя е успяла да кацне в района, като с нея са били транспортирани спасители и медицински екип. Впоследствие е било открито и тялото на парапланериста.

#загинал парапланерист #сваляне на тялото #инцидент в Стара планина #операция #китаец

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