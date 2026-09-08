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Преди междинните избори в САЩ: Кои са битките, които трябва да следим?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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50 са истински оспорваните места, които ще определят изхода от междинните избори

Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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По-малко от два месеца остават до ключовите Междинни избори в Съединените щати. Изходът от надпреварата ще определи дали Републиканците на Доналд Тръмп ще запазят контрола си над Конгреса или пък Демократическата партия ще успее да получи властта.

Според проучванията, няколко са ключовите щати, които ще решат изхода от надпреварата за Камарата на представителите и Сената. На фона на рекордно нисък рейтинг на Тръмп заради войната в Иран и скока на цените, републиканци прибегнаха и до необичаен предизборен конгрес, който започва утре.

Всички 435 места в Камарата на представителите и 100 места - 1/3 от Сената - битката за Конгреса на 3 ноември може да се окаже преломен момент за администрацията на Доналд Тръмп. В момента неговата Републиканска партия контролира и двете камари. На Междинните избори се гледа като на референдум за действащата администрация, а практиката показва, че почти винаги партията, която не е на власт, печели.


Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Независимо дали си добър президент или дори страхотен президент, неминуемо губиш междинните избори. Време е да променим това, защото няма никаква причина да губим. Ще бъда във всеки един щат и на всеки един предизборен митинг."

На фона на рекордно нисък рейтинг, Тръмп е наричан от анализатори "политическа котва за републиканците". Основната причина - ударът по джоба на американците заради войната в Иран. Демократите също имат проблеми - партията е разкъсвана от вътрешни борби между по-умерени центристи и твърдолинейни леви.

50 са истински оспорваните места, които ще определят изхода от междинните избори.

От преначертаване на избирателната карта в няколко ключови щата, през опит да бъде прокарана забрана за гласуване по пощата - много са тактиките, които се използват за победа. Всичко обаче ще се реши в няколко ключови щата.


Две от най-оспорваните битки са в традиционно републиканския щат Аризона, където демократите са се прицелили към победа във Финикс и Туксон.

Джоана Мендоса, кандидат на демократите от Аризона: "От мита, през здравеопазване, до върховенството на закона - всичко е тотален хаос. Хората искат стабилност. Може ли просто да направим политиката скучна отново?"

Тексас - друг червен щат, в който след преначертаване на избирателната карта републиканците очакват да получат 5 допълнителни места в Камарата на представителите. Това ще е и първи тест за новите избирателни райони, който ще покаже дали действително ще настъпи съществена промяна в динамиката на властта между двете партии.


На другия полюс е демократичната Калифорния, където също беше преначертана избирателната карта, което пък трябва да донесе 5 допълнителни места за демократите.


Сред непредвидимите този път се очертава традиционно републиканската Айова в Средния Запад. Скокът на цените на горивата и торовете изправи на нокти земеделците, които са и хората, които трябва да отидат до избирателните секции.

8 седмици преди вота републиканците се събират на извънреден конгрес в Далас, Тексас, който ще започне утре. Тези събития традиционно са запазени за президентската надпревара, но заявката на Доналд Тръмп е този път всички сили да бъдат мобилизирани и да не се стига до смяна на динамиката във властта във Вашингтон.

# Доналд Тръмп #Републиканци #САЩ #демократи #междинни избори в САЩ

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