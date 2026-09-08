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"Малките големи герои": Министър Демерджиев отличи деца и младежи, помагали след наводнението в Струмяни

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Най-малкият отличен доброволец е само на 7 години

"Малките големи герои": Министър Демерджиев отличи деца и младежи, помагали след наводнението в Струмяни
Снимка: БТА
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„Малките големи герои“ е нова инициатива на МВР. Идеята е да бъдат отличени деца и юноши, които са проявили смелост и гражданска отговорност. На днешната първа церемония бяха наградени младежите, помагали след наводнението в Струмяни, и други – участвали в разобличаването на мним полицай. Идеята е да се покаже добрият пример на фона на проявите на насилие.

Най-малкият отличен доброволец се оказа само на 7 години.

Снимка: БТА

Владислав Стоянов: „Просто се обадих на татко и му казах къде е и какво е положението, и той каза: „Зле.“ И аз му казах, че искам да отида да му помогна. С лопатата помагах, с лопатата копах.“

БНТ: Колко е важно да бъдем добри и да помагаме?

Владислав Стоянов: „Много, много е важно!“

За огромната помощ след водното бедствие преди седмица в община Струмяни беше отличен и бащата на Влади – Стоян, за добрия пример, както и младежите Николай Гутев, Христо Аврамски, Мартин Христов, Борислав Атанасов и Генади Танев.

Снимка: БТА

Министър Иван Демерджиев ги награди с уговорката, че най-вероятно е пропуснал някой.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Със сигурност има и други, които, за съжаление, са останали неизвестни, но днес поздравяваме и тях. Всеки млад човек, който е решил да помага в такава ситуация, е достоен за уважение.“

На Християн Кочев, Виктор Карушев, Александър Ваков и Андриян Кръстев пък им се наложило да станат разследващи полицаи за един ден. Както БНТ първи ви показа – с тяхна помощ беше заловен мъж, който се представял за полицай. Всъщност обирал малолетни и притежавал наркотици. Уникалната история е от „Слънчев бряг“.

Виктор Карушев: „Точно тогава видях как той взима някакви работи от портмонетата и си ги слага в джоба, но нямаше какво да кажа, защото може да е въоръжен и по-добре да съдействаме.“

След като обира портмонетата на младежите, фалшивият полицай изчезва, но малките следователи го откриват на стори в TikTok.

Християн Кочев: „Понеже Вики е местен, разпозна къде е хотелът. Аз не бях на грабежа, но полицията ме викна, за да са сигурни, че е той.“

Андриян Кръстев: „Мен много ме беше страх, защото те бяха сами. Той можеше да е въоръжен и наистина беше страшен случай.“

Освен че са наградени, сега младежите искат и да работят в системата на МВР. Виктор иска да е разследващ полицай, Християн да работи в ГДБОП, а Анди да е пожарникар.

#инициатива "Малките големи герои" #Иван Демерджиев

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