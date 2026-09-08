Учредиха Инициативния комитет, който подкрепя Илияна Йотова и Кирил Вълчев за вота на 25 октомври

Инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент, беше учреден в София. В него са политици от различни политически сили, общественици, артисти, журналисти и спортисти.
Вежди Рашидов: „Мотивира ме, че това е единственият избор, който е мажоритарен. Мажоритарни избори е много по-различен от всички други. И когато трябва да избираш на такова важно място, винаги трябва да прецениш дали този човек си има смисъл от него.
БНТ: Да не би се обиди обаче господин Борисов? Говорихте ли с него?
– Да ви успокоя, господин Борисов, няма какво да ми се обиди, аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ.“
Сергей Станишев: "Аз познавам госпожа Йотова от много години. Сигурен съм, че тя съдържи независимия курс на нова президентка. Няма да бъде самоцелно опозиция на изпълнителната власт и на законодателно събрание. Но ако види грешки, ще ги посочва, а това е полезно и за самата Прогресивна България, защото всеки може да сгреши."
Петър Витанов: "С какво би спечелила госпожа Йотова? С безконечен професионализъм, с умението да балансира, с човек, който умее да изслушва. Това е човек, който наистина умее да изслушва, човек, който познава вътрешната и международната политика, с изключително много опит и професионализъм."
Георги Първанов: "В много отношения тя вече е един формиран, не просто политик, държавник, човек с ясна, категорична държавническа позиция, която изразява многократно и съм сигурен, че ще ни представя добре навън."
Илияна Раева: "Илияна Йотова доказа, че е един отговорен, за мен грижовен политик. Смятам, че длъжността президент изисква точно това. Тя би могла да бъде много балансирана, може да бъде един прекрасен обединител".
Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ