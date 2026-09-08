Учредиха Инициативния комитет, който подкрепя Илияна Йотова и Кирил Вълчев за вота на 25 октомври

Инициативният комитет, който издигна Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент, беше учреден в София. В него са политици от различни политически сили, общественици, артисти, журналисти и спортисти.

Вежди Рашидов: „Мотивира ме, че това е единственият избор, който е мажоритарен. Мажоритарни избори е много по-различен от всички други. И когато трябва да избираш на такова важно място, винаги трябва да прецениш дали този човек си има смисъл от него.

БНТ: Да не би се обиди обаче господин Борисов? Говорихте ли с него?

– Да ви успокоя, господин Борисов, няма какво да ми се обиди, аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ.“