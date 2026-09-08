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Дни преди първия звънец: 7000 ученици се явяват на поправителни изпити

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Йорданка Бакалска
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За лошите резултати на учениците са показателни и поправителните изпити. 7000 ученици са се явили на поправителен по български език това лято в цялата страна. Утре предстоят изпитите по математика и природни науки. Как обясняват в Благоевград слабите резултати разказва Йорданка Бакалска, която е в едно училище, в което близо 10 процента от учениците се явяват на поправка.

Данните от есенната поправителна сесия очертават сериозни пропуски на учениците. Над 7000 ученици се явиха повторно на матурата по БЕЛ. Други 1138 зрелостници отидоха на поправка по профилиращ предмет. До края на седмицата в страната се провеждат поправителни изпити за учениците от 5 до 11 клас. Най-критично е положението в 7 и 8 клас, а най-много са слабите оценки по български език и по математика.

В област Благоевград регионът е на челни места по успех в страната заради няколко елитни гимназии. Картината обаче се променя заради професионалните гимназии и училищата в малките общини, където повтарящите ученици през последните години са около 12 %. В Благоевградската професионална гимназия на поправителни изпити отиват 25 от общо около 300 ученици.

Антон Христов Драгоев, директор на Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“: "В българските училища от няколко години започнахме да внасяме изкуствен интелект - в нашата помощ и в помощ на обучението. Учениците разчитат на него, да си напишат по-лесно домашната работа и често забелязвам, че те дори не са се задълбочили сериозно да прочетат това, което са го попитали, а просто „имам домашна работа“…. Често пъти има деца, които не желаят да изучават дадената професия, но са попаднали тук, защото сме имали свободни места, няма желание към дадената професия. Това е също една сериозна причина, която отблъсква ученика, той не проявява достатъчно труд и няма достатъчно мотивация за учене."

#поправителни изпити #матури през септември #ДЗИ #Благоевград #матури

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