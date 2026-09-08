Дни преди първия звънец: 7000 ученици се явяват на поправителни изпити

За лошите резултати на учениците са показателни и поправителните изпити. 7000 ученици са се явили на поправителен по български език това лято в цялата страна. Утре предстоят изпитите по математика и природни науки. Как обясняват в Благоевград слабите резултати разказва Йорданка Бакалска, която е в едно училище, в което близо 10 процента от учениците се явяват на поправка.

Данните от есенната поправителна сесия очертават сериозни пропуски на учениците. Над 7000 ученици се явиха повторно на матурата по БЕЛ. Други 1138 зрелостници отидоха на поправка по профилиращ предмет. До края на седмицата в страната се провеждат поправителни изпити за учениците от 5 до 11 клас. Най-критично е положението в 7 и 8 клас, а най-много са слабите оценки по български език и по математика.

В област Благоевград регионът е на челни места по успех в страната заради няколко елитни гимназии. Картината обаче се променя заради професионалните гимназии и училищата в малките общини, където повтарящите ученици през последните години са около 12 %. В Благоевградската професионална гимназия на поправителни изпити отиват 25 от общо около 300 ученици.