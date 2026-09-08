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Премиерът Радев не предвижда смяна на министри

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
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Чете се за: 04:05 мин.
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Снимка: БТА
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Премиерът Румен Радев не предвижда смяна на министри, а слуховете за това определи като лъжи. Той обяви, че скоро ще бъдат огласени дълбоки структурни промени в службите за сигурност. Според премиера промяната в икономическия модел на страната минава през изграждането на модерни производства с висока добавена стойност. В Тракия икономическа зона Радев откри нови производствени мощности и направи първа копка на завод, в който ще бъдат разкрити десетки работни места.

Над 7 милиона евро ще бъдат инвестирани в предприятието за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи край Пловдив. Високотехнологичен е и заводът, чийто нови мощности също бяха открити днес. По думите на премиера тези предприятия са доказателство, че правителството изпълнява заложения модел за трансформиране на икономиката.

Румен Радев, министър-председател: "От само потребление и разпределение към високоинтелигентни, високоинтензивни производства с висока добавена стойност. Пловдив вече се утвърждава като индустриалния мотор на България."

Според Радев стабилните инвестиции ще дойдат с подобряването на транспортната свързаност. В момента обаче кабинетът изчиства всички стари плащания по договори за строителство на инфраструктура.

Снимки: БТА

Румен Радев, министър-председател: "И досега продължават да излизат фактури за стари плащания... Ние затова стигнахме до такъв дефицит, защото искаме тази година, по възможност, да изчистим всички стари плащания, за да може догодина да стъпим на здрава основа и вече да знаем: тези пари отиват за този, този и този проект при такъв контрол за качеството, за да може наистина да знаем какво правим, а не непрекъснато да гасим стари пожари."

Премиерът е разпоредил на регионалния министър големите пътни проекти да бъдат ускорени, така че магистралите да бъдат дадени на концесия. Винетките ще отпаднат през 2030 година, когато влиза в сила нов европейски регламент, но държавата ще продължи да поддържа обходните на магистралите пътища.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройство: "Тази директива на Европейския съюз означава, че ние трябва да уеднаквим плащането. Смятаме, че ще бъде и много по-справедливо. Само че ние дотогава трябва да осигурим пътищата, да намерим най-добрите решения за държавата, така че да ги дадеме на концесия."

Правителството ще пресече всички съмнителни практики и обвързаности както при строителството на пътищата, така и в службите за сигурност, подчерта премиерът Радев. По думите му съвсем скоро ще бъде огласена дълбока реформа в ДАНС.

Румен Радев, министър-председател: "Много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И това създава определени проблеми. И най-вече – да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност."

Всички министри продължават да работят по реформите, които кабинетът е започнал – каза още Румен Радев и опроверга твърденията, че предстоят рокади в кабинета.

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