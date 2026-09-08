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Премиерът Радев: Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност

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До октомври 2027 г. ще бъде изграден участък от Околовръстния път на Пловдив

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Попитан дали ще бъдат извършени реформи в службите, премиерът Румен Радев заяви:

"Има обвързаности със съмнителни групировки, това е факт. И тези факти се разкриват. Ще има брифинг на председателя на ДАНС, на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар. Ще видите дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави дълбока трансформация, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да не обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност."

Като пример Радев посочи, че доста от дирекциите ще бъдат окрупнени, както и регионалните структури на ДАНС.

„За да можем да изчистим веригите на комуникации“.

Министър-председателят коментира и проблема с покачващите се цени на храните.

"От самото поемане на властта ние ясно заявихме, че целта ни не е да намаляваме цените, а да спрем темпа на покачване на цените, говорим за хранителните стоки. Най-проблемният въпрос за всички български граждани. Надяваме се, че този тренд на нарастване е пречупен, няма как да не имаме предвид и цените на останалите жизненоважни стоки – няма как да влияем на цените на горивата."

Радев посочи, че е възложил на министър Шишков до една година да бъде подготвена документацията за пускане на първите магистрали на концесия. Като частните компании ще отговарят както за строителството, така и за поддръжката на ключовите пътни артерии. Амбицията на правителството е да изпълни европейската директива, така че до 2030 г. да отпаднат винетките и да бъдат въведени толтакси.

"Най-важното е час по-скоро ние да имаме магистрали", подчерта Радев.

Премиерът посети участък от Околовръстния път на Пловдив, който в момента се изгражда. Срокът за изпълнението на строителните дейности е октомври 2027 г.

Преди това премиерът направи официална първа копка на новото предприятие на „Адванст Медикъл Кеър“ ЕООД. Теренът на бъдещия завод е разположен на територията на Тракия икономическа зона (ТИЗ) – Индустриална зона „Марица“, с. Царацово. Инвестиционният проект на „Адванст Медикъл Кеър“ предвижда изграждането на ново предприятие за производство на физиологичен разтвор и медицински консумативи – вакуумни моновети за кръвовземане, транспорт и изследване на кръв. Проектът е със заявен размер на инвестицията от 7 млн. евро и предвижда създаването на 35 нови работни места.

#премиерът Румен Радев #службите за сигурност #реформи

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