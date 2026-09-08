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ГЕРБ обвини управляващите в манипулация с дефицита в бюджета чрез прехвърлянето на разходи от 2026 г. в 2025 г.

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Снимка: БТА
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На 2 юли 2026 г. Народното събрание взе решение, с което възложи на Сметната палата да извърши извънредни одити на няколко бюджетни институции, в т.ч. МФ, АПИ, НОИ и МТСП. От ПГ на ГЕРБ-СДС подкрепихме тези решения, защото няма от какво да се притесняваме. Това каза на брифинг пред журналисти депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова.

"Едно от решенията още тогава събуди у нас много въпроси и това е решението за възлагането на извънреден одит на АПИ или по-точно това бяха мотивите за възлагането на този одит. Ако видите мотивите на това решение, ще ви стане ясно, че всъщност с тях НС, управляващото мнозинство указва на Сметната палата какво точно трябва да установи, какви трябва да бъдат констатациите и съответно изводите, които Сметната палата трябва да направи. В т. 7 от указанията се казва: одитът да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години", каза тя.

По думите на Петкова, това решение представлява грубо нарушение на Закона за Сметната палата. Наред с това се нарушават и приложимите международни стандарти.

"От известно време разполагаме с информация и данни, че в резултат на дадени устни указания от страна на МФ в момента в АПИ се създават документи на база, на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 г. в 2025 г., т.е. целта е дефицитът за 2025 г. да бъде увеличен за сметка на този скандален дефицит, който беше приет с противоконституционния закон за държавния бюджет за 2026 г. от 5,7%", обясни Теменужка Петкова.

Тя добави, че в края на годината правителството на Румен Радев ще се похвали, че дефицитът от 5,7% е 3,5 или 3,8 на сто и са направили страхотни реформи.

"Това обаче няма да бъде така, а ще бъде в резултат на тези манипулации – счетоводни и документални, които се извършват в настоящия момент, за които ние имаме информация. Разполагаме и с информация, че е оказван натиск за издаване на сертификати със стара дата от 2025 г. Ако това е така – това представлява един специален текст от НК – едно специално деяние, което дори не искам да назова, но се надявам колегите да са се отказали от този сценарий", допълни Петкова.

Според нея целта на това мероприятие е много ясна: първо – да се дискредитира предишното редовно правителство, второ – да се каже, че България не е готова за еврозоната и на трето място – да се направи тази манипулация с дефицита чрез прехвърлянето на разходи от тази година в миналата година.

#бъджетен дефицит #ГЕРБ #Теменужка Петкова

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